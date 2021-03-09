Женский матч Россия – Япония и золотой шанс в танцах. Появились списки участников ЧМ

Ура, все будет!
При всем уважении к внутрироссийским соревнованиям, подарившим нам в этом сезоне массу ярких впечатлений и являвшихся предметом белой зависти всего остального фигурнокатательного мира, за последний год мы жутко соскучились по международным турнирам. Не таким, как изуродованно-безфинальная серия Гран-при-2020, а настоящим, каких не было с прошлой зимы. Коронавирусная пауза началась с отмены предыдущего чемпионата мира и теперь должна закончиться проведением нынешнего. Хотя на всякий случай советую ближайшие пару недель все-таки поплевывать через левое плечо. А то год назад ISU тоже до последнего делал вид, что ничего отменять не собирается.
КОМАНДНЫЙ ЧМ ПОКА ТОЖЕ В СИЛЕ
Совет международной федерации, состоявшийся на прошлой неделе, не только подтвердил первый, стокгольмский ЧМ-2021, но и не стал отказываться от второго – командного в Осаке, который по-прежнему запланирован на середину апреля. Правда, здесь в пресс-релизе ISU есть малоприятная оговорка: если японские власти отменят режим чрезвычайного положения.
Кроме того, Совет отменил собрание верховного органа ISU – Конгресса. Точнее, перенес его на следующее лето с ближайшего, куда это заседание в свое время переехало с лета прошлого. Место проведения – Пхукет - остается неизменным. Напомню, там должен обсуждаться неприятный для России вопрос о повышении возрастного ценза. То есть, для нас с вами - а заодно для Софьи Акатьевой и ее сверстниц, чей выход на международную арену может быть отложен, - чем позже «конгрессмены от фигурки» доедут до вожделенного тайского курорта, тем лучше.
Судя по списку участников, опубликованному на официальном сайте ISU, в Стокгольме нас ждет истинный чемпионат мира без каких-либо вирусных оговорок. Заявлены практически все сильнейшие. Пожалуй, единственное громкое исключение – четырехкратные победители ЧМ в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Знаменитый французский дуэт не появлялся на соревнованиях с тех пор, как сенсационно проиграл ЧЕ-2020 нашим Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а теперь потеряет и звание чемпионов мира. Хороший шанс для россиян, хотя конкуренция со стороны танцоров из США ожидается нешуточная.
Ю ЮН НЕ ПРОШЛА ОТБОР В СБОРНУЮ КОРЕИ
В женском одиночном катании будет не хватать американки Мэрайи Белл и особенно кореянки Ю Юн – одной из немногих потенциальных конкуренток России на Олимпиаде-2022 в Пекине. Как ни странно, Ю Юн просто не прошла отбор в свою сборную, заняв лишь четвертое место на чемпионате страны в конце февраля. Короткую программу она, правда, выиграла, но с недокрученным тройным акселем и оценками ниже 70 баллов, а в произвольной вообще наворотила черт знает что: два падения – и до свидания, Стокгольм. Похоже, теперь все сведется к дамскому матчу Россия – Япония (Кихира на месте!) с возможным вмешательством Брэйди Теннелл.
Получается, что наши фигуристы вполне могут взять в Швеции три золота из четырех. А если считать еще командную Осаку, то и вовсе четыре из пяти!Неплохо – особенно, если учесть, что на зимне-предолимпийских чемпионатах мира Россия пока добыла лишь четыре титула. При том, что из 109 видов программы Игр в Пекине ЧМ уже прошли в 83-х.
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева (все – Россия), Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара (все – Япония), Брэйди Теннелл, Карен Чен (обе – США), Ким Е Лим, Ли Хэ Ин (обе - Корея).
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко (оба – Россия), НэйтанЧен, Винсент Чжоу, Джэйсон Браун (все – США), ЮдзуруХаню, Сема Уно, Юма Кагияма (все – Япония), БоянЦзинь (Китай), Кевин Аймоз (Франция), Киган Мессинг (Канада), Даниэль Грассль, Маттео Риццо (оба – Италия), ЧжунХванЧа (Корея), Морис Квителашвили (Грузия).
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь (все – Китай), Алекса Симека/Брэндон Фрэйзер, Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (все - США), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия).
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (все – Россия), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все – США), ПайперГиллс/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен, Марджори Ладжой/Закари Лага (все – Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия), Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания).
24 марта, среда
12.00 (мск). Женщины. Короткая программа
20.30. Пары. Короткая программа
25 марта, четверг
13.00. Мужчины. Короткая программа
20.10. Пары. Произвольная программа
26 марта, пятница
12.45. Танцы. Короткая программа
20.00. Женщины. Произвольная программа
27 марта, суббота
13.00. Мужчины. Произвольная программа
19.00. Танцы. Произвольная программа