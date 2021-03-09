Женский матч Россия – Япония и золотой шанс в танцах. Появились списки участников ЧМ

Ура, все будет!

При всем уважении к внутрироссийским соревнованиям, подарившим нам в этом сезоне массу ярких впечатлений и являвшихся предметом белой зависти всего остального фигурнокатательного мира, за последний год мы жутко соскучились по международным турнирам. Не таким, как изуродованно-безфинальная серия Гран-при-2020, а настоящим, каких не было с прошлой зимы. Коронавирусная пауза началась с отмены предыдущего чемпионата мира и теперь должна закончиться проведением нынешнего. Хотя на всякий случай советую ближайшие пару недель все-таки поплевывать через левое плечо. А то год назад ISU тоже до последнего делал вид, что ничего отменять не собирается.

КОМАНДНЫЙ ЧМ ПОКА ТОЖЕ В СИЛЕ

Совет международной федерации, состоявшийся на прошлой неделе, не только подтвердил первый, стокгольмский ЧМ-2021, но и не стал отказываться от второго – командного в Осаке, который по-прежнему запланирован на середину апреля. Правда, здесь в пресс-релизе ISU есть малоприятная оговорка: если японские власти отменят режим чрезвычайного положения.

Кроме того, Совет отменил собрание верховного органа ISU – Конгресса. Точнее, перенес его на следующее лето с ближайшего, куда это заседание в свое время переехало с лета прошлого. Место проведения – Пхукет - остается неизменным. Напомню, там должен обсуждаться неприятный для России вопрос о повышении возрастного ценза. То есть, для нас с вами - а заодно для Софьи Акатьевой и ее сверстниц, чей выход на международную арену может быть отложен, - чем позже «конгрессмены от фигурки» доедут до вожделенного тайского курорта, тем лучше.