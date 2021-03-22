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Алена Леонова: Реально выиграть три золота – Щербаковой, в танцах и парах, Коляде - бронзу
22 марта 10:53
автор: Юрий Волохов

Алена Леонова: Реально выиграть три золота – Щербаковой, в танцах и парах, Коляде - бронзу

24 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. На что может рассчитывать сборная России? Свой прогноз дала вице-чемпионка мира Алена Леонова.

«ТРУСОВА ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛЬ»

- Этот чемпионат будет не совсем обычным из-за пандемии. В России хотя бы организовывали соревнования, в других странах с этим были проблемы. Какие у вас мысли по этому поводу?
- Ну, что тут сказать, посмотрим, кто в какой форме подойдет к главному старту сезона в такой непростой год.

- Как всегда в последние годы повышенный интерес к турниру в женском одиночном катании. Россию будут представлять Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Но им будет противостоять грозное трио из Японии - Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Плюс фигуристки из США и Канады. Конкуренция очень серьезная. Традиционное золото в этом виде возьмем?
- Думаю, возьмем, Ане Щербаковой это вполне по силам.

- Мы не знаем, в каком состоянии японки, но какова судьба остальных медалей?
- Думаю, Саша Трусова тоже в числе реальных претенденток на медаль.

- Но этот сезон не назовешь для нее слишком удачным…
- Саша пропустила финал Кубка России, думаю, в хорошем состоянии подойдет к чемпионату мира. Надеюсь, что у нее появится стабильность с четверными прыжками.

- Получается, у девушек мы рассчитываем на две медали?
- Думаю, можем рассчитывать.

- Осталась ваша землячка Лиза Туктамышева. Что про нее можете сказать?
- Лиза поборется, ее бы я тоже назвала в числе претенденток на одну из медалей. Программы у нее достаточно сложные, компоненты судьи должны оценить по достоинству. Плюс большой опыт, который ей поможет.

- В нынешнем сезоне Туктамышева прибавила?
- Лиза ведь еще и переболела ко всем сложностям сезона. После болезни она смогла восстановить все, что у нее было. Ну, и надеемся, что Лиза все-таки исполнит четверной прыжок на чемпионате мира.

«БЕЗ ПАПАДАКИС И СИЗЕРОНА У НАС ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА ЗОЛОТО»

- По поводу наших парней не знаю, что сказать – в Стокгольм приедут Нэтан Чен и Юдзуру Ханю.
- Но третье место вакантно. И уверена, что Миша Коляда на него основной претендент. Что касается Евгения Семененко, он отобрался по спортивному принципу, поэтому заслужил поезду в Стокгольм. Его задача чисто откатать обе программы, показать себя судьям.

- В танцах нам облегчили задачу Пападакис и Сизерон. Французы заявили, что у них было мало соревнований в сезоне, поэтому они не уверены в своем нынешнем уровне готовности. В Стокгольм они не приедут. Похоже, здесь у нас минимум две медали.
- Учитывая, что Пападакис и Сизерона не будет, у нас хорошие шансы на золото. За победу будут бороться Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. При лучшем раскладе у нас реально могут быть две медали.

В отсутствие французской пары, основными конкурентами россиян будут две сильные пары из США. Оба американских дуэта претендуют на место в тройке.

- Спортивные пары остались. Здесь наши главные конкуренты чемпионы мира китайцы Венжинг Суи и Конг.
- Но все равно хотелось бы замахнуться на все три комплекта.

- А китайцев куда денем?
- Не знаю, - смеется Алена. – Конечно, они тоже будут бороться, но все же реально забрать весь комплект, учитывая какие у нас едут пары. Но, конечно, это в идеале. Однако за золото мы здесь должны бороться.

Итак, мы с вами насчитали три золота, и, возможно, одну бронзу…
- Получается так. Посмотрим.

Чемпионат мира. Стокгольм. 24-28 марта.

Состав сборной России.

Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко, Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

источник: «Советский спорт»
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