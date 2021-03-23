Нина Мозер: За характер и упорство нравится Лиза Туктамышева, Аня Щербакова – легкая, воздушная

«У РОССЯИН БОЛЬШЕ ШАНСОВ – В РОССИИ ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ»

- Что ждете от этого чемпионата?

- Это будет необычный и совершенно непредсказуемый турнир: непонятно, кто в какой форме находится, кто-то вообще не катался долгое время. На фоне всего сказанного, наилучшее положение у сборной России. Тренировочный процесс у наших фигуристов не прерывался, в стране регулярно проходили соревнования. Потому у наших фигуристов большие шансы, чтобы выступить успешно.

- Как я полагаю, зрителей в зале не будет. Это тоже наложит определенный отпечаток на выступление спортсменов.

- Я видела в ютубе, как в таком формате проходили Скейт Америка и национальный чемпионат США. Думаю, что в таком же формате будет проходить и чемпионат мира. Будут включать овации зрителей, чтобы создавать ощущение их присутствия. В Америке спортсмены после выступления заходили в уголок для слез и поцелуев, брали из ящика маски, надевали, брали водичку. Садились вдвоем, без тренеров, в одиночном катании спортсмен вообще сидел один, и ждали свои оценки. Это совсем другие ощущения.

Я человек эмоциональный, для меня важна живая реакция зрителей, общение со спортсменами после проката. Для меня такой формат является сложным. И я поймала себя на мысли: как хорошо, что я это вижу на экране, а не воочию. Потому что у меня возник какой-то дискомфорт.

«В ЖЕНСКОМ КАТАНИИ РОССИЙСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА НЕ БУДЕТ»

- Перейдем к участникам. Наибольший интерес вызывают соревнования в женском одиночном катании. Давайте с этого и начнем.

- Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Лиза Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Аня Щербакова – легкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал.

- Приедут три сильные японки и не только они. Каковы в связи с этим шансы Щербаковой на золото?

- Не надо забывать и про Сашу Трусову. Все три наших фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию.