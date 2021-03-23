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Нина Мозер: За характер и упорство нравится Лиза Туктамышева, Аня Щербакова – легкая, воздушная
23 марта 16:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФФККР

Нина Мозер: За характер и упорство нравится Лиза Туктамышева, Аня Щербакова – легкая, воздушная

Заслуженный тренер России Нина Мозер охарактеризовала наших фигуристок в одиночном катании и объяснила, какой отпечаток наложит пандемия на чемпионат мира в Стокгольме.

«У РОССЯИН БОЛЬШЕ ШАНСОВ – В РОССИИ ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ»

- Что ждете от этого чемпионата?
- Это будет необычный и совершенно непредсказуемый турнир: непонятно, кто в какой форме находится, кто-то вообще не катался долгое время. На фоне всего сказанного, наилучшее положение у сборной России. Тренировочный процесс у наших фигуристов не прерывался, в стране регулярно проходили соревнования. Потому у наших фигуристов большие шансы, чтобы выступить успешно.

- Как я полагаю, зрителей в зале не будет. Это тоже наложит определенный отпечаток на выступление спортсменов.
- Я видела в ютубе, как в таком формате проходили Скейт Америка и национальный чемпионат США. Думаю, что в таком же формате будет проходить и чемпионат мира. Будут включать овации зрителей, чтобы создавать ощущение их присутствия. В Америке спортсмены после выступления заходили в уголок для слез и поцелуев, брали из ящика маски, надевали, брали водичку. Садились вдвоем, без тренеров, в одиночном катании спортсмен вообще сидел один, и ждали свои оценки. Это совсем другие ощущения.

Я человек эмоциональный, для меня важна живая реакция зрителей, общение со спортсменами после проката. Для меня такой формат является сложным. И я поймала себя на мысли: как хорошо, что я это вижу на экране, а не воочию. Потому что у меня возник какой-то дискомфорт.

«В ЖЕНСКОМ КАТАНИИ РОССИЙСКОГО ПЬЕДЕСТАЛА НЕ БУДЕТ»

- Перейдем к участникам. Наибольший интерес вызывают соревнования в женском одиночном катании. Давайте с этого и начнем.
- Я в последнее время предпочитаю не говорить про другие специализации, это не моя история. Но мне нравится Лиза Туктамышева за свой характер, долготерпение. Очень нравится Аня Щербакова – легкая, воздушная, красивая девушка. Обеих люблю, и очень жаль, что нельзя разделить пьедестал.

- Приедут три сильные японки и не только они. Каковы в связи с этим шансы Щербаковой на золото?
- Не надо забывать и про Сашу Трусову. Все три наших фигуристки претендуют на медали. Но, думаю, не будет полностью российского пьедестала, однако верю, что золото приедет в Россию.

- По поводу шансов наших парней что-то сложно сказать – в Стокгольме будут Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Два первых места за ними.
- Понятно, что в мировом фигурном катании есть два явных лидера. Но шансы Миши Коляды я рассматриваю тоже достаточно высоко. В начале сезона мне задавали вопрос по поводу наших ребят, и как-то все списывали Мишу из фаворитов. Я же говорила, что жду от Миши многого. Потому что то, что с ним сделал профессор Алексей Мишин, вызывает восхищение. Профессор умеет давать возможность спортсменам становиться чемпионами. И это ожидание оправдалось: у Коляды потрясающая программа. И главное Миша стал кататься стабильно и уверенно. Дай Бог, ему со всем справиться, надеюсь, он выступит в Стокгольме достойно и будет на пьедестале.

- В танцах нам облегчили задачу Пападакис и Сизерон. Французы заявили, что у них было мало соревнований в сезоне, поэтому они не уверены в своем нынешнем уровне готовности. В Стокгольм они не приедут. Похоже, здесь у нас минимум две медали.
- Разрешите мне про танцы ничего не говорить. Не мой профиль.

- Хорошо, тогда вопрос по вашему профилю. Спортивные пары, здесь наши главные конкуренты чемпионы мира китайцы Венжинг Суи и Конг.
- Хотя мы не видели их выступления в нынешнем сезоне, но, думаю, они остаются главными фаворитами. Они уже не раз показывали свою удивительную способность, когда практически пропускали весь сезон, затем выходили на главный старт и выигрывали.

Я знаю эту пару с детства, их с ранних лет воспитывали, как будущих чемпионов. Они очень уверенны в себе, без малейшей тени сомнения.

Посмотрим… Мне самой очень интересно будет следить за соревнованиями спортивных пар.

- Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут составить конкуренцию китайцам?
- Конечно, хочется, чтобы они выиграли первое место. Эта опытная пара, я им желаю удачи. Володя в нашей школе катался с 15 лет, я с ним знакома очень давно. Партнерша – мягкая, нежная, воздушная Женя. Безусловно, хочется, чтобы они завоевали золото, все остальное у них есть. Главное, чтобы они справились с собою и тогда у них все получится.

- Что скажете про две остальные наши пары?
- Про другие пары – можно без меня?

Чемпионат мира
Стокгольм. 24-28 марта

Состав сборной России.

Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко, Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Спортивные пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

источник: «Советский спорт»
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