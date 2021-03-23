Хотим три золота, как в Москве в 2005-м. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2021

«ПУЗЫРЬ» В «ПУЗЫРЕ»

Чемпионат пройдет на льду арены «Глобен», расположенной на окраине шведской столицы. 18 лет назад мне довелось работать там на баскетбольном ЧЕ, и могу свидетельствовать: для соревнований во время эпидемии стокгольмский зал подходит идеально. Не только из-за шарообразной формы здания, которое так и тянет обозвать «пузырем». «Глобен» - это большая территория вокруг арены, своеобразный «город в городе» - со всей инфраструктурой, включая гостиницы, рестораны, магазины и банковские офисы, но без автомобильных дорог «общего пользования» и практически без машин. Из отеля во дворец и обратно можно передвигаться, не выходя на улицу, а вокруг – тишь, гладь да экологическая благодать. Правда, в 2003-м ее изрядно оживили тысячи литовских фанатов, понаехавших к триумфу своей сборной и привезших на автобусах гигантские запасы пива. Однако к нашему случаю это отношения не имеет, ЧМ-2021 по «фигурке» пройдет без зрителей.

Правила вирусной безопасности, продекларированные ISU, пугают драконовской строгостью. Маски не снимать (только когда катаешься или ешь), тренерам ничего не передавать (для этого предусмотрены специальные личные контейнеры), на пьедестале не обниматься, нос на улицу не совать и так далее. Спортсменам даже предписано вытирать за собой в раздевалках скамейки, шкафчики и прочие предметы, до которых они дотрагивались, - словно преступникам, уничтожающим отпечатки пальцев. Впрочем, я сильно подозреваю, что в реальности эти правила окажутся совсем не такими страшными, как на бумаге, соблюдать их будут с поправкой на здравый смысл и до санкций сверх обычного «ай-ай-ай» по отношению к нарушителям дело вряд ли дойдет.

ТРУСОВА ТОЧИТ АКСЕЛЬ

Депрессивный эффект от «шведской тюрьмы» тоже не стоит преувеличивать, ведь в «пузыре» фигуристы проведут всего-то одну неделю. Сборная России прилетела в Стокгольм еще в субботу персональным чартером «Аэрофлота», благополучно прошла тестирование на коронавирус (заразу нашли только у белоруски Виктории Сафоновой, которая тоже летела из Москвы, но другим, регулярным рейсом) и уже вовсю тренируется в «Глобене».

Вчера были опубликованы предварительные заявки фигуристов. Наши Михаил Коляда и Евгений Семененко планируют исполнять по четыре четверных, причем у Коляды записано один в короткой программе и три в произвольной, а у Семененко – по два и там, и сям. Боян Цзинь, Юма Кагияма и Морис Квителашвили заявили по пять суперпрыжков, Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю и Сема Уно – по шесть, а американец Винсент Чжоу – целых семь (2+5).

Впрочем, это мало о чем говорит и никого ни к чему не обязывает. Например, в заявке Александры Трусовой тройной аксель не значился, а на тренировках в Швеции она прыгнула его уже трижды! Триксель, который Саша еще ни разу не делала «на плюс» на соревнованиях, может здорово изменить расклад сил в женском турнире, если Трусова добавит его к трем заявленным четверным – лутцу и паре тулупов.