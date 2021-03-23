Хотим три золота, как в Москве в 2005-м. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2021

«ПУЗЫРЬ» В «ПУЗЫРЕ»
Чемпионат пройдет на льду арены «Глобен», расположенной на окраине шведской столицы. 18 лет назад мне довелось работать там на баскетбольном ЧЕ, и могу свидетельствовать: для соревнований во время эпидемии стокгольмский зал подходит идеально. Не только из-за шарообразной формы здания, которое так и тянет обозвать «пузырем». «Глобен» - это большая территория вокруг арены, своеобразный «город в городе» - со всей инфраструктурой, включая гостиницы, рестораны, магазины и банковские офисы, но без автомобильных дорог «общего пользования» и практически без машин. Из отеля во дворец и обратно можно передвигаться, не выходя на улицу, а вокруг – тишь, гладь да экологическая благодать. Правда, в 2003-м ее изрядно оживили тысячи литовских фанатов, понаехавших к триумфу своей сборной и привезших на автобусах гигантские запасы пива. Однако к нашему случаю это отношения не имеет, ЧМ-2021 по «фигурке» пройдет без зрителей.
Правила вирусной безопасности, продекларированные ISU, пугают драконовской строгостью. Маски не снимать (только когда катаешься или ешь), тренерам ничего не передавать (для этого предусмотрены специальные личные контейнеры), на пьедестале не обниматься, нос на улицу не совать и так далее. Спортсменам даже предписано вытирать за собой в раздевалках скамейки, шкафчики и прочие предметы, до которых они дотрагивались, - словно преступникам, уничтожающим отпечатки пальцев. Впрочем, я сильно подозреваю, что в реальности эти правила окажутся совсем не такими страшными, как на бумаге, соблюдать их будут с поправкой на здравый смысл и до санкций сверх обычного «ай-ай-ай» по отношению к нарушителям дело вряд ли дойдет.
ТРУСОВА ТОЧИТ АКСЕЛЬ
Депрессивный эффект от «шведской тюрьмы» тоже не стоит преувеличивать, ведь в «пузыре» фигуристы проведут всего-то одну неделю. Сборная России прилетела в Стокгольм еще в субботу персональным чартером «Аэрофлота», благополучно прошла тестирование на коронавирус (заразу нашли только у белоруски Виктории Сафоновой, которая тоже летела из Москвы, но другим, регулярным рейсом) и уже вовсю тренируется в «Глобене».
Вчера были опубликованы предварительные заявки фигуристов. Наши Михаил Коляда и Евгений Семененко планируют исполнять по четыре четверных, причем у Коляды записано один в короткой программе и три в произвольной, а у Семененко – по два и там, и сям. Боян Цзинь, Юма Кагияма и Морис Квителашвили заявили по пять суперпрыжков, Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю и Сема Уно – по шесть, а американец Винсент Чжоу – целых семь (2+5).
Впрочем, это мало о чем говорит и никого ни к чему не обязывает. Например, в заявке Александры Трусовой тройной аксель не значился, а на тренировках в Швеции она прыгнула его уже трижды! Триксель, который Саша еще ни разу не делала «на плюс» на соревнованиях, может здорово изменить расклад сил в женском турнире, если Трусова добавит его к трем заявленным четверным – лутцу и паре тулупов.
Трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова записала себе только один флип, Елизавета Туктамышева, вернувшаяся в сборную после 6-летнего перерыва, - три раза по 3А, а главная конкурентка россиянок Рика Кихира предпочла второму, каскадному трикселю в произвольной отдельный сальхов в четыре оборота.
ХЕТ-ТРИК ПОД ВОПРОСОМ, НО ДУБЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
Помимо одиночниц Россия всерьез претендует на золото ЧМ-2021 в обоих парных видах катания. В отсутствие французов Габриэллы Пападакис с Гийомом Сизероном в танцах ожидается борьба за титул между нашими Викторией Синициной с Никитой Кацалаповым и американцами – Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс и Мэдисон Хаббел/Закари Донохью. Что же касается турнира спортивных пар, то в нем россияне постараются спихнуть с трона китайских чемпионов мира Сюй Венцзинь и Хань Цуна. Здесь численное преимущество будет уже на нашей стороне: все три дуэта сборной настолько сильны, что любой из них способен стать первым.
Чемпионат в Стокгольме обещает стать лучшим для нашей «фигурки» за полтора десятилетия. Последний раз россияне брали на ЧМ больше одного титула в далекой Москве-2005, еще во времена Татьяны Навки и Ирины Слуцкой. Не знаю, выйдет ли повторить тот золотой хет-трик в «Глобене», но две победы у наших должны срастись наверняка. Так что на четыре ближайших дня телевизионные пульты - к бою! Благо и Первый канал, и Eurosport транслируют в прямом эфире практически все.
РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2021
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева (все – Россия), Рика Кихира, Каори Сакамото, Сатоко Мияхара (все – Япония), Брэйди Теннелл, Карен Чен (обе – США), Ким Е Лим, Ли Хэ Ин (обе - Корея).
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко (оба – Россия), Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джэйсон Браун (все – США), Юдзуру Ханю, Сема Уно, Юма Кагияма (все – Япония), Боян Цзинь (Китай), Кевин Аймоз (Франция), Киган Мессинг (Канада), Даниэль Грассль, Маттео Риццо (оба – Италия), Чжун Хван Ча (Корея), Морис Квителашвили (Грузия).
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов (все – Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун, Чен Пен/Ян Цзинь (все – Китай), Алекса Симека/Брэндон Фрэйзер, Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (все - США), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия).
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (все – Россия), Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс, Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (все – США), Пайпер Гиллс/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен, Марджори Ладжой/Закари Лага (все – Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия), Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай), Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания).
РАСПИСАНИЕ ЧМ И ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ
24 марта, среда
12.10-18.00 (мск). Женщины. Короткая программа. ТВ-трансляции: Первый канал - 16.05-18.00, Eurosport 1 - 11.55-18.00.
20.30-0.50. Пары. Короткая программа. ТВ: Первый – 0.40-2.00 (в записи), Eurosport 1 – 20.30-0.50.
25 марта, четверг
13.40-18.30. Мужчины. Короткая программа. ТВ: Первый – 23.55-0.55 (в записи), Eurosport 1 – 13.25-17.00.
20.10-23.54. Пары. Произвольная программа. ТВ: Первый – 22.25-23.55, Eurosport 1 – 20.05-0.00.
26 марта, пятница
12.52-17.55. Танцы. Короткая программа. ТВ: Первый – 16.05-18.00, Eurosport 2 – 12.45-17.15.
20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа. ТВ: Первый – 21.30-23.55, Eurosport 1 – 19.55-0.00.
27 марта, суббота
13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа. ТВ: Первый – 15.00-17.00, Eurosport 1 – 13.55-17.00.
19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа. ТВ: Первый – 21.20-22.20, Eurosport 1 – 19.00-22.30.
28 марта, воскресенье
16.30-19.00. Показательные выступления. ТВ: Первый – 16.35-18.35, Eurosport 2 – 15.50-18.00.
Также весь ЧМ будет транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.
ПРИЗОВЫЕ ЧЕМПИОНАТА