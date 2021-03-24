Туктамышева – в 16.32, Щербакова с Трусовой – после пяти. Встречаем первый день ЧМ

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ? ОТБИТЬ БЫ ЗОЛОТО ОТ НАПАДОК КИХИРЫ

Стокгольмский ЧМ начинается без раскачки – с обожаемых Россией одиночниц. Первой из наших, в 16 часов, 32 минуты и 30 секунд, короткую программу исполнит Елизавета Туктамышева - она катается сразу после заливки льда и открывает предпоследнюю, шестую разминочную группу. Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в начале седьмой и в начале шестого по московскому времени, а заключительный стартовый №39 (сороковую участницу - Викторию Сафонову из Белоруссии - сняли с турнира из-за положительного теста на коронавирус) достался японке Рике Кихире.

Разговоры о полностью российском пьедестале женского ЧМ, которыми переполнены нынче российские СМИ, лично у меня вызывают категорическое недоумение. Окститесь, господа, нам бы золото отстоять! И уж сегодня-то главной претенденткой на промежуточное лидерство точно будут не наши, а именно Кихира. Она прекрасно владеет тройным акселем, который, в отличие от четверных Щербаковой и Трусовой, в короткой программе выполнять разрешено. А над Туктамышевой, также владеющей трикселем, у японки есть преимущество в плане непрыжковых элементов и артистических компонентов.

Судя по предварительной заявке, Кихира восстановила тройной лутц, с которым раньше у нее часто возникали проблемы. Обе постановки у японки новые и интересные - например, в короткой она крутит гимнастическое «колесо». А на пятничную произвольную Кихира кроме трикселя планирует сальхов в четыре оборота, который на чемпионате страны она сделала на «+3». Так что «держать свечку» при российском разборе медалей Рика явно не собирается – вооружена и крайне опасна.

ИНТРИГА №1: РИСКНЕТ ЛИ ТРУСОВА ПОЙТИ НА ТРИКСЕЛЬ?

Если не заниматься популистской болтовней, а называть вещи своими именами, то шансы Кихиры, Трусовой и Щербаковой на титул практически равны. И если у Ани, как принято считать, они все-таки повыше, то только на чуть-чуть. К тому же на стокгольмских тренировках Щербакова частенько падала – боюсь, чтобы вытащить этот чемпионат ей придется по максимуму подключать свой бойцовский характер.

Зато из Трусовой энергия бьет ключом. В «Глобене» Саша щелкает суперпрыжки, как орешки, причем не только четверные, но и нелюбимый ею триксель. Если Трусова пойдет на него в короткой программе и впервые осилит в рамках официального турнира, это будет мощнейший удар по позициям Щербаковой и Кихиры. С другой стороны, срыв акселя сильно отбросит Трусову назад – поди потом, догони. Ведь при всех сашиных четверных надбавки и компоненты ей ставят заметно скупей, чем обеим конкуренткам. Рискнет ли Трусова и к чему это приведет – пожалуй, главная интрига короткой программы.