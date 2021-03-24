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Туктамышева – в 16.32, Щербакова с Трусовой – после пяти. Встречаем первый день ЧМ
24 марта 09:00
автор: Лев Тигай
автор фото: ФФККР

Туктамышева – в 16.32, Щербакова с Трусовой – после пяти. Встречаем первый день ЧМ

Чемпионат мира в Стокгольме сегодня открывают короткие программы в женском и парном катании. Вся информация вплоть до времени выхода фигуристок на лед – в нашем анонсе.

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ? ОТБИТЬ БЫ ЗОЛОТО ОТ НАПАДОК КИХИРЫ

Стокгольмский ЧМ начинается без раскачки – с обожаемых Россией одиночниц. Первой из наших, в 16 часов, 32 минуты и 30 секунд, короткую программу исполнит Елизавета Туктамышева - она катается сразу после заливки льда и открывает предпоследнюю, шестую разминочную группу. Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в начале седьмой и в начале шестого по московскому времени, а заключительный стартовый №39 (сороковую участницу - Викторию Сафонову из Белоруссии - сняли с турнира из-за положительного теста на коронавирус) достался японке Рике Кихире.

Разговоры о полностью российском пьедестале женского ЧМ, которыми переполнены нынче российские СМИ, лично у меня вызывают категорическое недоумение. Окститесь, господа, нам бы золото отстоять! И уж сегодня-то главной претенденткой на промежуточное лидерство точно будут не наши, а именно Кихира. Она прекрасно владеет тройным акселем, который, в отличие от четверных Щербаковой и Трусовой, в короткой программе выполнять разрешено. А над Туктамышевой, также владеющей трикселем, у японки есть преимущество в плане непрыжковых элементов и артистических компонентов.

Судя по предварительной заявке, Кихира восстановила тройной лутц, с которым раньше у нее часто возникали проблемы. Обе постановки у японки новые и интересные - например, в короткой она крутит гимнастическое «колесо». А на пятничную произвольную Кихира кроме трикселя планирует сальхов в четыре оборота, который на чемпионате страны она сделала на «+3». Так что «держать свечку» при российском разборе медалей Рика явно не собирается – вооружена и крайне опасна.

ИНТРИГА №1: РИСКНЕТ ЛИ ТРУСОВА ПОЙТИ НА ТРИКСЕЛЬ?

Если не заниматься популистской болтовней, а называть вещи своими именами, то шансы Кихиры, Трусовой и Щербаковой на титул практически равны. И если у Ани, как принято считать, они все-таки повыше, то только на чуть-чуть. К тому же на стокгольмских тренировках Щербакова частенько падала – боюсь, чтобы вытащить этот чемпионат ей придется по максимуму подключать свой бойцовский характер.

Зато из Трусовой энергия бьет ключом. В «Глобене» Саша щелкает суперпрыжки, как орешки, причем не только четверные, но и нелюбимый ею триксель. Если Трусова пойдет на него в короткой программе и впервые осилит в рамках официального турнира, это будет мощнейший удар по позициям Щербаковой и Кихиры. С другой стороны, срыв акселя сильно отбросит Трусову назад – поди потом, догони. Ведь при всех сашиных четверных надбавки и компоненты ей ставят заметно скупей, чем обеим конкуренткам. Рискнет ли Трусова и к чему это приведет – пожалуй, главная интрига короткой программы.

Для 24-летней Туктамышевой любая медаль Стокгольма станет несомненным успехом. Наша «ветеранша» входит во второй эшелон звезд - вместе с двумя партнершами Кихиры по японской сборной и Брэйди Теннелл из США. Их удел – ловить шанс на подиум в случае провала кого-то из фавориток. Хотя стоит Лизе сегодня выдать чистый прокат с тройным акселем, и она может поймать кураж. А что такое «Туктамышева на кураже» мы знаем давно, еще с ее триумфа на ЧМ-2015.

Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция). Арена «Глобен»
 24 марта, среда

12.10-17.56 (мск). ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

Шансы претенденток

Мировой рекорд

85,45 – Алена Косторная (Россия). 6.12.2019, Турин (Италия), финал Гран-при.

Стартовые номера, время выхода на лед и личные рекорды в короткой программе

№12, 13.57. Лона Хендрикс (Бельгия) – 72,18

№20, 15.11. Ли Хэ Ин (Корея) – 70,08

№22, 15.31. Екатерина Куракова (Польша) – 66,08

№23, 15.38. Карен Чен (США) – 67,28

№28, 16.32. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54

№29, 16.39. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82

№31, 16.51. Ким Е Лим (Корея) – 69,45

№33, 17.04. Ева-Лотта Кибус (Эстония) – 65,37

№34, 17.18. Александра Трусова (Россия) – 74,95

№35, 17.24. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

№36, 17.30. Каори Сакамото (Япония) – 76,95

№37, 17.37. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08

№38, 17.43. Брэйди Теннелл (США) – 75,93

№39, 17.49. Рика Кихира (Япония) – 83,97

ТВ-трансляции

Первый канал - 16.05-18.00
Eurosport 1 - 12.05-17.15

ОЛИМПИЙСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Если у женщин на стокгольмском ЧМ отсутствуют сразу несколько потенциальных призерок Олимпиады-2022, во главе с Камилой Валиевой (ей исполнится 15 только через месяц), то в парном катании нас ждет полноценная репетиция пекинских Игр со всеми основными действующими лицами: три наших дуэта против двух китайских. Главный объект российской атаки - действующие чемпионы планеты Сюй Венцзинь и Хань Цун, которые в этом сезоне на соревнованиях еще не появлялись. Но обольщаться по данному поводу не стоит: раз уж китайцы, в основном пропустившие этот зимний сезон, сделали исключение для «фигурки» и прислали в Стокгольм всех сильнейших, сомневаться в серьезности их намерений не приходится.

Каждая из российских пар, в принципе, способна обыграть азиатских соперников, стоит тем хоть немного дать слабину. Однако у россиян тоже есть свои минусы. Скажем, Евгения Тарасова и Владимир Морозов практически не уступают китайцам в плане судейских симпатий, но их часто подводят параллельные прыжки. Ахиллесова пята Александры Бойковой с Дмитрием Козловским – нестабильные выбросы. Наконец, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, ровно владеющим всеми элементами, не хватает опыта и психологической устойчивости на главных турнирах. Ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне они не сумели попасть на подиум чемпионата страны и напрямую отобраться в сборную. Плюс авторитета у ребят маловато – ведь вся их «взрослая» международная карьера пока сводится к серии Гран-при-2019.

Зато наших много. И если появится реальный шанс, какой-то российский дуэт наверняка им воспользуется. Так что стартовый расклад здесь примерно тот же, что и у женщин: бьемся с азиатскими звездами при явном численном большинстве.

Будет очень интересно. Да, не прозевайте важный нюанс: сегодня Первый канал показывает парную короткую только в записи, после полуночи – из-за футбольного матча Мальта – Россия. Тем, кто хочет смотреть «фигурку» исключительно в прямом ТВ-эфире, вечером кровь из носу понадобится «Евроспорт».

20.30-0.16. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

Шансы претендентов

Мировой рекорд

82,34 – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия). 22.01.2020, Грац (Австрия), чемпионат Европы.

Стартовые номера, время выхода на лед и личные рекорды в короткой программе

№3, 20.50. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 74,19

№6, 21.16. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 63,57

№16, 22.49. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 76,23

№17, 23.17. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 74,99

№18, 23.24. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27

№19, 23.30. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 67,90

№20, 23.37. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 73,70

№21, 23.50. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,21

№22, 23.56. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 82,34

№23, 0.03. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 75,96

№24, 0.09. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36

ТВ-трансляции

Eurosport 1 – 20.30-0.15
Первый канал – 0.40-2.00 (в записи)

Расписание до конца чемпионата

25 марта, четверг

13.40-18.30. Мужчины. Короткая программа
20.10-23.54. Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.52-17.55. Танцы. Короткая программа
20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа
19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа

28 марта, воскресенье

16.30-19.00. Показательные выступления

источник: «Советский спорт»
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