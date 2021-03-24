Туктамышева – в 16.32, Щербакова с Трусовой – после пяти. Встречаем первый день ЧМ

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ? ОТБИТЬ БЫ ЗОЛОТО ОТ НАПАДОК КИХИРЫ
Стокгольмский ЧМ начинается без раскачки – с обожаемых Россией одиночниц. Первой из наших, в 16 часов, 32 минуты и 30 секунд, короткую программу исполнит Елизавета Туктамышева - она катается сразу после заливки льда и открывает предпоследнюю, шестую разминочную группу. Александра Трусова и Анна Щербакова выступят в начале седьмой и в начале шестого по московскому времени, а заключительный стартовый №39 (сороковую участницу - Викторию Сафонову из Белоруссии - сняли с турнира из-за положительного теста на коронавирус) достался японке Рике Кихире.
Разговоры о полностью российском пьедестале женского ЧМ, которыми переполнены нынче российские СМИ, лично у меня вызывают категорическое недоумение. Окститесь, господа, нам бы золото отстоять! И уж сегодня-то главной претенденткой на промежуточное лидерство точно будут не наши, а именно Кихира. Она прекрасно владеет тройным акселем, который, в отличие от четверных Щербаковой и Трусовой, в короткой программе выполнять разрешено. А над Туктамышевой, также владеющей трикселем, у японки есть преимущество в плане непрыжковых элементов и артистических компонентов.
Судя по предварительной заявке, Кихира восстановила тройной лутц, с которым раньше у нее часто возникали проблемы. Обе постановки у японки новые и интересные - например, в короткой она крутит гимнастическое «колесо». А на пятничную произвольную Кихира кроме трикселя планирует сальхов в четыре оборота, который на чемпионате страны она сделала на «+3». Так что «держать свечку» при российском разборе медалей Рика явно не собирается – вооружена и крайне опасна.
ИНТРИГА №1: РИСКНЕТ ЛИ ТРУСОВА ПОЙТИ НА ТРИКСЕЛЬ?
Если не заниматься популистской болтовней, а называть вещи своими именами, то шансы Кихиры, Трусовой и Щербаковой на титул практически равны. И если у Ани, как принято считать, они все-таки повыше, то только на чуть-чуть. К тому же на стокгольмских тренировках Щербакова частенько падала – боюсь, чтобы вытащить этот чемпионат ей придется по максимуму подключать свой бойцовский характер.
Зато из Трусовой энергия бьет ключом. В «Глобене» Саша щелкает суперпрыжки, как орешки, причем не только четверные, но и нелюбимый ею триксель. Если Трусова пойдет на него в короткой программе и впервые осилит в рамках официального турнира, это будет мощнейший удар по позициям Щербаковой и Кихиры. С другой стороны, срыв акселя сильно отбросит Трусову назад – поди потом, догони. Ведь при всех сашиных четверных надбавки и компоненты ей ставят заметно скупей, чем обеим конкуренткам. Рискнет ли Трусова и к чему это приведет – пожалуй, главная интрига короткой программы.
Для 24-летней Туктамышевой любая медаль Стокгольма станет несомненным успехом. Наша «ветеранша» входит во второй эшелон звезд - вместе с двумя партнершами Кихиры по японской сборной и Брэйди Теннелл из США. Их удел – ловить шанс на подиум в случае провала кого-то из фавориток. Хотя стоит Лизе сегодня выдать чистый прокат с тройным акселем, и она может поймать кураж. А что такое «Туктамышева на кураже» мы знаем давно, еще с ее триумфа на ЧМ-2015.
Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция). Арена «Глобен»
24 марта, среда
12.10-17.56 (мск). ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
Шансы претенденток
Мировой рекорд
85,45 – Алена Косторная (Россия). 6.12.2019, Турин (Италия), финал Гран-при.
Стартовые номера, время выхода на лед и личные рекорды в короткой программе
№12, 13.57. Лона Хендрикс (Бельгия) – 72,18
№20, 15.11. Ли Хэ Ин (Корея) – 70,08
№22, 15.31. Екатерина Куракова (Польша) – 66,08
№23, 15.38. Карен Чен (США) – 67,28
№28, 16.32. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54
№29, 16.39. Алексия Паганини (Швейцария) – 68,82
№31, 16.51. Ким Е Лим (Корея) – 69,45
№33, 17.04. Ева-Лотта Кибус (Эстония) – 65,37
№34, 17.18. Александра Трусова (Россия) – 74,95
№35, 17.24. Анна Щербакова (Россия) – 78,27
№36, 17.30. Каори Сакамото (Япония) – 76,95
№37, 17.37. Сатоко Мияхара (Япония) – 76,08
№38, 17.43. Брэйди Теннелл (США) – 75,93
№39, 17.49. Рика Кихира (Япония) – 83,97
ТВ-трансляции
Первый канал - 16.05-18.00
Eurosport 1 - 12.05-17.15
ОЛИМПИЙСКАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Если у женщин на стокгольмском ЧМ отсутствуют сразу несколько потенциальных призерок Олимпиады-2022, во главе с Камилой Валиевой (ей исполнится 15 только через месяц), то в парном катании нас ждет полноценная репетиция пекинских Игр со всеми основными действующими лицами: три наших дуэта против двух китайских. Главный объект российской атаки - действующие чемпионы планеты Сюй Венцзинь и Хань Цун, которые в этом сезоне на соревнованиях еще не появлялись. Но обольщаться по данному поводу не стоит: раз уж китайцы, в основном пропустившие этот зимний сезон, сделали исключение для «фигурки» и прислали в Стокгольм всех сильнейших, сомневаться в серьезности их намерений не приходится.
Каждая из российских пар, в принципе, способна обыграть азиатских соперников, стоит тем хоть немного дать слабину. Однако у россиян тоже есть свои минусы. Скажем, Евгения Тарасова и Владимир Морозов практически не уступают китайцам в плане судейских симпатий, но их часто подводят параллельные прыжки. Ахиллесова пята Александры Бойковой с Дмитрием Козловским – нестабильные выбросы. Наконец, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, ровно владеющим всеми элементами, не хватает опыта и психологической устойчивости на главных турнирах. Ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне они не сумели попасть на подиум чемпионата страны и напрямую отобраться в сборную. Плюс авторитета у ребят маловато – ведь вся их «взрослая» международная карьера пока сводится к серии Гран-при-2019.
Зато наших много. И если появится реальный шанс, какой-то российский дуэт наверняка им воспользуется. Так что стартовый расклад здесь примерно тот же, что и у женщин: бьемся с азиатскими звездами при явном численном большинстве.
Будет очень интересно. Да, не прозевайте важный нюанс: сегодня Первый канал показывает парную короткую только в записи, после полуночи – из-за футбольного матча Мальта – Россия. Тем, кто хочет смотреть «фигурку» исключительно в прямом ТВ-эфире, вечером кровь из носу понадобится «Евроспорт».
20.30-0.16. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
Шансы претендентов
Мировой рекорд
82,34 – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия). 22.01.2020, Грац (Австрия), чемпионат Европы.
Стартовые номера, время выхода на лед и личные рекорды в короткой программе
№3, 20.50. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 74,19
№6, 21.16. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 63,57
№16, 22.49. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 76,23
№17, 23.17. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 74,99
№18, 23.24. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 81,27
№19, 23.30. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) – 67,90
№20, 23.37. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 73,70
№21, 23.50. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 81,21
№22, 23.56. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 82,34
№23, 0.03. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 75,96
№24, 0.09. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36
ТВ-трансляции
Eurosport 1 – 20.30-0.15
Первый канал – 0.40-2.00 (в записи)
Расписание до конца чемпионата
25 марта, четверг
13.40-18.30. Мужчины. Короткая программа
20.10-23.54. Пары. Произвольная программа
26 марта, пятница
12.52-17.55. Танцы. Короткая программа
20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа
27 марта, суббота
13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа
19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа
28 марта, воскресенье
16.30-19.00. Показательные выступления