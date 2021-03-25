Китайцы – в очередь. Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы (видео)

На чемпионате мира в Стокгольме короткую программу в парном катании выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Перед ЧМ Бойкова и Козловский поменяли музыку в короткой программе. Я, признаться, даже расстроился - вместо саундтрека к советскому фильму о декабристах «Звезда пленительного счастья» ребята взяли вальс… из японского мультфильма. Мультик, правда, непростой - «Ходячий замок Хаула» самого Хаяо Миядзаки. И все-таки жаль замечательной «Песенки кавалергарда» Исаака Шварца на стихи Булата Окуджавы. «Не обещайте деве юной» - помните?..

Тренер фигуристов Тамара Москвина в интервью сайту ФФККР объяснила, что прежняя музыка предполагала трагические образы, а к этому чемпионату, которого все долго ждали, такое настроение не подходит – хотелось чего-то более легкого и оптимистичного. Новой постановкой занимались Александр Жулин и Николай Морозов, и сегодня мне не терпелось посмотреть: что же у них получилось? Как-никак в короткой Бойкова с Козловским владеют рекордом мира, которым, как и золотом ЧЕ-2020, они отчасти обязаны блестящей прошлогодней программе под «My Way» из репертуара Фрэнка Синатры.

Чем японский вальс лучше нашего я, если честно, так и не понял. Подозреваю, дело просто в том, что за пределами бывшего СССР Миядзаки известен гораздо шире Окуджавы и Шварца, вместе взятых. Впрочем, судите сами – по фрагменту из трансляции Первого канала. В конце концов, кто я такой, чтобы ставить под сомнение музыкальный вкус самой Москвиной?

Тем более, что ее воспитанники сегодня выступили блестяще, без единой заметной помарки. Если бы не изменения по сравнению с прошлым сезоном в списке элементов, обязательных к исполнению в короткой программе, Бойкова с Козловским вполне могли покуситься на собственный рекорд, но более «дешевая» поддержка не дала им такой возможности.