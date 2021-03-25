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Китайцы – в очередь. Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы (видео)
25 марта 01:38
автор: Лев Тигай

Китайцы – в очередь. Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы (видео)

Еще два российских дуэта – на третьем и четвертом местах.

На чемпионате мира в Стокгольме короткую программу в парном катании выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Перед ЧМ Бойкова и Козловский поменяли музыку в короткой программе. Я, признаться, даже расстроился - вместо саундтрека к советскому фильму о декабристах «Звезда пленительного счастья» ребята взяли вальс… из японского мультфильма. Мультик, правда, непростой - «Ходячий замок Хаула» самого Хаяо Миядзаки. И все-таки жаль замечательной «Песенки кавалергарда» Исаака Шварца на стихи Булата Окуджавы. «Не обещайте деве юной» - помните?..

Тренер фигуристов Тамара Москвина в интервью сайту ФФККР объяснила, что прежняя музыка предполагала трагические образы, а к этому чемпионату, которого все долго ждали, такое настроение не подходит – хотелось чего-то более легкого и оптимистичного. Новой постановкой занимались Александр Жулин и Николай Морозов, и сегодня мне не терпелось посмотреть: что же у них получилось? Как-никак в короткой Бойкова с Козловским владеют рекордом мира, которым, как и золотом ЧЕ-2020, они отчасти обязаны блестящей прошлогодней программе под «My Way» из репертуара Фрэнка Синатры.

Чем японский вальс лучше нашего я, если честно, так и не понял. Подозреваю, дело просто в том, что за пределами бывшего СССР Миядзаки известен гораздо шире Окуджавы и Шварца, вместе взятых. Впрочем, судите сами – по фрагменту из трансляции Первого канала. В конце концов, кто я такой, чтобы ставить под сомнение музыкальный вкус самой Москвиной?

Тем более, что ее воспитанники сегодня выступили блестяще, без единой заметной помарки. Если бы не изменения по сравнению с прошлым сезоном в списке элементов, обязательных к исполнению в короткой программе, Бойкова с Козловским вполне могли покуситься на собственный рекорд, но более «дешевая» поддержка не дала им такой возможности.

Евгению Тарасова и Владимира Морозова в очередной раз подвел параллельный прыжок: вместо запланированного тройного тулупа партнерша и двойной-то толком не скрутила. На этом ляпе чемпионы России потеряли порядка пяти баллов, а еще на один их оштрафовали за превышение лимита времени на прокат. Пока Тарасова с Морозовым – четвертые.

Анастасию Мишина и Александра Галлямова, как это часто бывает с дебютантами, судьи слегка прижали. Прокат у этих подопечных Москвиной получился почти таким же чистым, как у Бойковой и Козловского. Но, во-первых, Мишина с Галлямовым сильно разошлись «по фазе» во время вращения, а во-вторых, «девятка» за компоненты им пока не полагается. Для первого в карьере чемпионата мира и 8,75 – очень даже хорошо.

Навязать борьбу российскому «шестиголовому дракону» смогли фигуристы лишь одной страны, но зато уж самой опасной в парном катании – Китая. Двукратные чемпионы планеты Сюй Венцзинь и Хань Цун, до Стокгольма не появлявшиеся на соревнованиях этого сезона, по-прежнему сильны и к ЧМ набрали вполне достойную форму. Хотя без помарок у китайцев не обошлось: за степ-аут партнерши на приземлении с сальхова их наказали без скидок, на «минус 3-4», а вот низкую подкрутку судьи простили, отплюсовав по максимуму.

У второго китайского дуэта Чен Пен/Ян Цзинь случилось маленькое ЧП: в начале программы девушка упала на ровном месте и у нее на платье разошлась молния. Пришлось Чен так дальше и кататься – с дыркой в костюме на правом боку. И получилось, кстати, неплохо – по крайней мере, если сравнивать с парами из других зарубежных стран. Пять дуэтов России и Китая далеко оторвались от всех и в четверг вечером именно они должны разыграть между собой первый комплект медалей ЧМ-2021. Бойкова с Козловским произвольную исполнят последними, почти в полночь по московскому времени.

Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.40-18.23 (мск). Мужчины. Короткая программа

20.10-23.54. Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.52-17.55. Танцы. Короткая программа

20.00-23.55. Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00-16.55. Мужчины. Произвольная программа

19.00-22.19. Танцы. Произвольная программа

28 марта, воскресенье

16.30-19.00. Показательные выступления

источник: «Советский спорт»
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