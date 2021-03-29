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Россия посылает Dream Team на командный ЧМ в Осаку. Трусовой в составе нет
29 марта 17:24
автор: Лев Тигай
автор фото: International Skating Union (ISU)

Россия посылает Dream Team на командный ЧМ в Осаку. Трусовой в составе нет

Названы имена фигуристов, которые с 15 по 17 апреля будут представлять Россию на командном чемпионате мира в Японии. Состав сборной определен по результатам личного ЧМ в Стокгольме.

НА КОНУ - МИЛЛИОН

Турнир, носящий официальное название World Team Trophy, проводится раз в два года, начиная с 2009-го, и исключительно в Японии – стране спонсоров чемпионата, обеспечивающих ему солидный призовой фонд в миллион долларов. Это даже больше, чем у только что завершившегося личного ЧМ, хотя на командном гораздо меньше участников и выплаты распределяются более равномерно. С одной стороны, отсюда без денег не уезжает никто, с другой, сборная-чемпион Осаки получит $ 200 000, «всего-навсего» по 25 тысяч на каждого фигуриста, в то время как победители Стокгольма заработали по 45 тысяч в парных видах катания и по 64 - в одиночных.

Впрочем, прибавка, согласитесь, все равно неплохая, грех отказываться. Просто за нее еще надо как следует побороться: да будет вам известно, что из шести прошедших командных ЧМ Россия не выиграла ни одного! Включая последний, в Фукуоке-2019, где наши тоже были вроде как фаворитами, но в итоге финишировали только на третьем месте – позади хозяев и сборной США.

Правда, тогда в составе россиян были не все сильнейшие. В частности, не хватало Алины Загитовой и Евгении Медведевой, непосредственно перед этим взявших золото и бронзу на личном ЧМ. Елизавета Туктамышева пыталась вытащить нашу команду наверх, но падения Александра Самарина оказались слишком тяжелым грузом. Надеюсь, сейчас у Михаила Коляды получится лучше.

ТРУСОВА ПРОСТО НЕ ПРОШЛА В КОМАНДУ. ХОТЬ С МАМОЙ, ХОТЬ БЕЗ МАМЫ

Вообще прошлогодняя Фукуока – явно не ровня нынешней Осаке. Ведь сейчас у всех на носу Олимпиада, где командный турнир тоже есть. Немудрено, что ФФККР просто делегировала в Осаку всех лучших, кто только что отличился в Стокгольме. И именно поэтому в состав не попала Александра Трусова, которая завоевала в Швеции бронзовую медаль, но среди наших фигуристок тоже была лишь третьей. Она просто проиграла и Анне Щебаковой, и Туктамышевой.

Гендиректор федерации Александр Коган специально разъяснил в интервью «Спорту день за днем»: дело не в маме, по которой Трусова так скучала в стокгольмском «пузыре», говоря, что никуда без нее больше не поедет, а в спортивном принципе. Тем более, что маму, как это ни печально, в Японию все равно нельзя было бы привезти - там фигуристов ждут такие же жесткие ограничения, как в Швеции.

Насчет трусовских собак - не знаю, не интересовался. У нас и без их хозяйки такая Dream Team получается, что дай бог каждому.

Состав сборной России на командный чемпионат мира-2021

ШЕСТЬ СБОРНЫХ, ПО ДВА ОДИНОЧНИКА В КАЖДОЙ

По регламенту командный ЧМ заметно отличается от аналогичного олимпийского турнира. Во-первых, в Японии в обоих видах одиночного катания выступают по два человека от страны, а не по одному. Как несложно догадаться, без этого условия у хозяев с их, мягко говоря, скромными дуэтами, просто не было бы шансов на успех - а значит, не было бы и спонсоров с пресловутым миллионом.

Идем дальше. В Осаке выступят не десять команд, как в Пекине-2022, а шесть. Пока не объявлено, каких именно, но понятно, что кроме России и Японии там точно будет сборная США. Три оставшихся страны – из квартета Канада-Италия-Китай-Франция, и кто здесь окажется лишним не имеет особого значения с точки зрения борьбы за медали. Куда важнее другое: уже известно, что за японцев в Осаке будет кататься Юдзуру Ханю, а за американцев - Нэйтан Чен.

Выходит, нас действительно ждет еще один полноценный чемпионат мира. Просто не между отдельными людьми, а между странами: за первое место в короткой или произвольной программах каждого из четырех видов катания та или иная сборная получает по 12 зачетных очков, за второе – по 11, за третье – по 10 и т.д. С шагом в единицу, вплоть до шести за последнее место у пар и в танцах и до одного – у женщин и мужчин. Очки, естественно, суммируются. Несложно.

За год с лишним эпидемии коронавируса в Японии не было никаких крупных международных соревнований и за рубеж их спортсмены, как правило, тоже не ездили. Однако повальная любовь японцев к «фигурке» в конце концов пересилила страх перед вирусом – судя по тамошним СМИ, в Осаке даже думают пустить болельщиков на трибуны!

Хороший вариант. Трусовой бы точно понравилось, хотя… Маму-то все равно не пускают.

Предварительное расписание командного ЧМ-2021

15 апреля, четверг

9.15 (мск). Танцы. Короткая программа

10.35. Женщины. Короткая программа
12.40. Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

10.00. Пары. Короткая программа
11.25. Танцы. Произвольная программа
13.00. Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

9.15. Пары. Произвольная программа
10.50. Женщины. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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