Россия посылает Dream Team на командный ЧМ в Осаку. Трусовой в составе нет

НА КОНУ - МИЛЛИОН

Турнир, носящий официальное название World Team Trophy, проводится раз в два года, начиная с 2009-го, и исключительно в Японии – стране спонсоров чемпионата, обеспечивающих ему солидный призовой фонд в миллион долларов. Это даже больше, чем у только что завершившегося личного ЧМ, хотя на командном гораздо меньше участников и выплаты распределяются более равномерно. С одной стороны, отсюда без денег не уезжает никто, с другой, сборная-чемпион Осаки получит $ 200 000, «всего-навсего» по 25 тысяч на каждого фигуриста, в то время как победители Стокгольма заработали по 45 тысяч в парных видах катания и по 64 - в одиночных.

Впрочем, прибавка, согласитесь, все равно неплохая, грех отказываться. Просто за нее еще надо как следует побороться: да будет вам известно, что из шести прошедших командных ЧМ Россия не выиграла ни одного! Включая последний, в Фукуоке-2019, где наши тоже были вроде как фаворитами, но в итоге финишировали только на третьем месте – позади хозяев и сборной США.

Правда, тогда в составе россиян были не все сильнейшие. В частности, не хватало Алины Загитовой и Евгении Медведевой, непосредственно перед этим взявших золото и бронзу на личном ЧМ. Елизавета Туктамышева пыталась вытащить нашу команду наверх, но падения Александра Самарина оказались слишком тяжелым грузом. Надеюсь, сейчас у Михаила Коляды получится лучше.

ТРУСОВА ПРОСТО НЕ ПРОШЛА В КОМАНДУ. ХОТЬ С МАМОЙ, ХОТЬ БЕЗ МАМЫ

Вообще прошлогодняя Фукуока – явно не ровня нынешней Осаке. Ведь сейчас у всех на носу Олимпиада, где командный турнир тоже есть. Немудрено, что ФФККР просто делегировала в Осаку всех лучших, кто только что отличился в Стокгольме. И именно поэтому в состав не попала Александра Трусова, которая завоевала в Швеции бронзовую медаль, но среди наших фигуристок тоже была лишь третьей. Она просто проиграла и Анне Щебаковой, и Туктамышевой.

Гендиректор федерации Александр Коган специально разъяснил в интервью «Спорту день за днем»: дело не в маме, по которой Трусова так скучала в стокгольмском «пузыре», говоря, что никуда без нее больше не поедет, а в спортивном принципе. Тем более, что маму, как это ни печально, в Японию все равно нельзя было бы привезти - там фигуристов ждут такие же жесткие ограничения, как в Швеции.