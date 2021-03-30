Фигуристы подняли Россию в топ-3 по сумме зимних ЧМ. У нас уже десять золотых 

Воскресная победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду стала для наших спортсменов десятой в олимпийских дисциплинах на ЧМ текущего сезона. Этот рубеж примечателен не только круглым числом – именно с двузначного количества золотых наград начинается реальная борьба за лидерство в медальном зачете зимних Игр. Например, в Сочи-2014 Россия одержала 13 побед. Да, после многочисленных допинг-разбирательств от них осталось десять – но это всего на одну меньше, чем у Норвегии, к которой перешло первое место.

СДЕРЖАТЬ «ВИКИНГОВ» ПОД СИЛУ ТОЛЬКО БОЛЬШУНОВУ

Правда, в Пхенчхане-2018 и Ванкувере-2010 у норвежцев и канадцев соответственно было по 14 титулов. А нынешней зимой «викинги» вообще разошлись не на шутку – небывалые 22 золотых! Если через год Норвегия устроит нечто подобное в олимпийском Пекине, все, что останется другим странам – это оспаривать второе место.

Основной вклад в норвежско-медальный мешок внесли биатлонисты и лыжники: первые в словенской Поклюке добыли семь чемпионских титулов, вторые в немецком Оберстдорфе – целых девять. Так что надеждой №1 остального мира на Играх, похоже, будет Александр Большунов – только ему под силу оттяпать заметный кусок от норвежского золотого пирога. Напомню, что на ЧМ-2021 Большунов выиграл всего одну гонку, хотя всерьез претендовал на победу в четырех.

Все медали зимних ЧМ сезона-2020/21 по олимпийским дисциплинам У ФРИСТАЙЛА С «ФИГУРКОЙ» ПОКА НИЧЬЯ - 3:3

В российской «золотой десятке» выделяются фигурное катание и фристайл, где наши взяли по три мировых титула. Причем по общему количеству наград лыжная «фигурка» до сих пор обыгрывает ледовую со счетом 7:6. Правда, в загашнике у фигуристов есть еще командный ЧМ, который пройдет с 15 по 17 апреля в Японии. Там у нашей сборной медаль будет наверняка и весьма возможно – высшего достоинства.

Остальные виды спорта принесли в общероссийскую копилку максимум по одному золоту.

Распределение медалей России на зимних ЧМ-20/21 по видам спорта * Медали в пятой олимпийской дисциплине будут разыграны на командном чемпионате мира.

** На ЧМ-2021 по шорт-треку не разыгрывались медали в смешанной эстафете, которая входит в олимпийскую программу.

*** В скобках – общее количество видов в олимпийской программе. На ЧМ по бобслею, горным лыжам, прыжкам с трамплина и двоеборью у России медалей нет.

Расписание оставшихся ЧМ

2-11 апреля. Керлинг (мужчины). Калгари (Канада)

7-17 апреля. Хоккей (женщины). Галифакс, Труро (Канада)

15-17 апреля. Фигурное катание (командный ЧМ). Осака (Япония)

30 апреля-9 мая. Керлинг (женщины). Калгари (Канада)

17-23 мая. Керлинг (дабл-микст). Абердин (Великобритания)

21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия)

ВТОРОЕ МЕСТО ГОЛЛАНДИИ - МИФ

Как видите, у России остается шанс в самом конце сезона подняться на второе место предолимпийского медального зачета. Занимающие его голландцы в шести последних ЧМ ни на что не претендуют, и чтобы настичь их нам требуются еще две золотые награды. 11-ю, как уже было сказано, ждем от фигуристов, а 12-й, даст бог, разродится в первые дни лета хоккейная сборная.

Хотя не будем забывать и о керлинге. Там все чемпионаты мира вроде бы давным-давно отменили, но недавно им вдруг нашли новые места проведения - мужской турнир в Канаде стартует уже в ближайшую пятницу. Российские команды выступят на всех трех ЧМ, и женская, как всегда, входит в круг претендентов на подиум. На шести предыдущих мировых первенствах наши керлерши завоевали пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовых.

И еще один важный момент: даже если голландцы останутся вторыми в этом году, им вряд ли удастся повторить этот трюк в следующем. Дело в том, что всю свою дюжину золотых-2021 Голландия добыла в коньках и шорт-треке, где на чемпионатах мира не выступали сильные сборные Японии, Кореи и Китая. Не помешай азиатским конькобежцам коронавирусные ограничения, улов голландцев наверняка был бы скромнее – например, на предыдущих ЧМ по этим двум видам спорта они ограничились восемью титулами в олимпийских дисциплинах и те же восемь побед у них было на Играх в Пхенчхане.

Состав участников остальных ЧМ-2021 пострадал куда меньше или не пострадал вовсе. Так что из десятка российских золотых медалей лишь одна находится под вопросом применительно к предстоящей Олимпиаде – конькобежки Ангелины Голиковой на спринтерской дистанции 500 метров. Подтвердить свое первенство в Пекине, при знаменитой японке Нао Кодайре, Голиковой действительно будет непросто. Зато у нас есть Павел Кулижников: на чемпионате мира из-за травм и не лучшей формы он довольствовался парой серебряных наград, но через год должен быть фаворитом и «пятисотки», и «тысячи» - вне зависимости от наличия японцев, китайцев и корейцев.