Наши конкуренты в Осаке – США и Япония. Названы все участники командного ЧМ

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Япония
Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото
Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно
Пары: Рику Миура/Риючи Кихара
Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето
США
Женщины: Карен Чен, Брэйди Теннелл
Мужчины: Нэйтан Чен, Джэйсон Браун
Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэзер
Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер
Италия
Женщины: Лара Гутманн, Гиневра Негрелло
Мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо
Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе
Танцы: Шарлен Гиньяр/Марко Фабри
Франция
Женщины: Майя Маццара, Леа Серна
Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа
Пары: Клео Хамон/Денис Стрекалин
Танцы: Аделина Галявиева/Луи Таурон
Канада
Женщины: Гэбриэль Дэлмен, Элисон Шумейкер
Мужчины: Нам Нгуен, Роман Садовски
Пары: Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд
Танцы: Кэролайн Сусис/Шейн Фиру
15 апреля, четверг
9.15-10.09 (мск). Танцы. Короткая программа
10.35-12.07. Женщины. Короткая программа
12.40-14.12. Мужчины. Короткая программа
16 апреля, пятница
10.00-10.54. Пары. Короткая программа
11.25-12.26. Танцы. Произвольная программа
13.00-14.50. Мужчины. Произвольная программа
17 апреля, суббота
9.15-10.18. Пары. Произвольная программа
10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа
18 апреля, воскресенье
8.00-11.00. Показательные выступления
ЧЕМ РЕГЛАМЕНТ ОСАКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЛИМПИЙСКОГО
Чтобы сравнить силу шести команд, предлагаю прибегнуть к испытанному методу: берем свежие результаты личного чемпионата мира и разыгрываем воображаемый командный - где все получают такие же оценки, как в Стокгольме. Более объективной и наглядной оценки, по-моему, не придумаешь.
Заодно освежим в памяти регламент турнира в Осаке, который отличается от командного состязания на Олимпиадах: во-первых, на ЧМ за каждую сборную в женском и мужском одиночном катании выступают по два человека, а не по одному, во-вторых, участвуют шесть стран вместо десяти, в-третьих, после короткой программы никто не вылетает. Плюс за первые места в короткой и произвольной начисляется по 12 очков, а не по 10, хотя «шаг» здесь такой же: на одну строчку ниже – на один балл меньше.
Система начисления очков на командном ЧМ за места в короткой и произвольной программах
КТО ВЫИГРАЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА, ЕСЛИ ВСЕ ПОВТОРЯТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЧНОМ ЧМ-2021
У тех, кто не выступал на личном чемпионате мира, приведены оценки с других международных турниров – тех, что на данный момент являются последними в карьере фигуриста или дуэта.
Танцы. Короткая программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 81,04
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,08
4. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 73,32
5. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 69,99
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 68,02
Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86
4. Карен Чен (США) – 74,40
5. Каори Сакамото (Япония) – 70,38
6. Брэйди Теннелл (США) – 69,87
7. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 63,94
8. Гиневра Негрелло (Италия) – 56,63
9. Лара Гутманн (Италия) – 55,64
10. Леа Серна (Франция) – 50,47
11. Майя Маццара (Франция) – 48,63
12. Элисон Шумейкер (Канада) – 42,55
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98
2. Нэйтан Чен (США) – 98,85
3. Михаил Коляда (Россия) – 93,52
4. Сема Уно (Япония) – 92,62
5. Джэйсон Браун (США) – 91,25
6. Кевин Аймоз (Франция) – 88,24
7. Евгений Семененко (Россия) – 86,86
8. Нам Нгуен (Канада) – 85,24
9. Маттео Риццо (Италия) – 83,30
10. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 79,49
11. Даниэль Грассль (Италия) – 79,43
12. Роман Садовски (Канада) – 65,87
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79
2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 64,67
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 64,37
4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 59,95
5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 51,65
6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 50,99
Положение команд после коротких программ
1. Россия – 62 очка
2. Япония – 57
3. США – 56
4. Италия – 35
5. Франция – 30
6. Канада - 30
Танцы. Произвольная программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 133,02
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,16
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,43
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 103,56
5. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 101,09
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 99,79
Мужчины. Произвольная программа
1. Нэйтан Чен (США) – 222,03
2. Сема Уно (Япония) – 184,82
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 182,20
4. Михаил Коляда (Россия) – 178,52
5. Евгений Семененко (Россия) – 171,59
6. Джэйсон Браун (США) – 170,92
7. Нам Нгуен (Канада) – 166,36
8. Кевин Аймоз (Франция) – 166,28
9. Даниэль Грассль (Италия) – 163,38
10. Маттео Риццо (Италия) – 162,07
11. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 161,62
12. Роман Садовски (Канада) – 134,63
Положение команд после двух дней и шести видов
1. Россия – 91
2-3. США – 85
2-3. Япония – 85
4. Италия – 53
5. Франция – 46
6. Канада - 45
Пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,80
2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 127,43
3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 126,55
4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 120,04
5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 100,88
6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 93,85
Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 152,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 141,60
3. Каори Сакамото (Япония) – 137,42
4. Карен Чен (США) – 134,23
5. Брэйди Теннелл (США) – 127,94
6. Рика Кихира (Япония) – 126,62
7. Лара Гутманн (Италия) – 116,18
8. Гиневра Негрелло (Италия) – 115,58
9. Элисон Шумейкер (Канада) – 108,18
10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 100,40
11. Майя Маццара (Франция) – 95,67
12. Леа Серна (Франция) – 81,38
Итоговое положение команд
1. Россия – 126
2. США – 113
3. Япония – 111
4. Италия – 74
5. Канада - 60
6. Франция – 56
РОССИЯ - БЕЗ ДВУХ НЕДЕЛЬ ЧЕМПИОН?
Как видите, тройка призеров Осаки уже, считайте, известна. И внутри этой тройки уделом американцев с японцами, видимо, будет яростная борьба между собой за серебряные медали, не более. Россия же должна захватывать лидерство с первого вида и укреплять его в течение всех трех дней – вплоть до итогового разгрома.
Так что финальный аккорд сезона ожидается на загляденье. Уже совсем скоро, через пару недель.