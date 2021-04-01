Наши конкуренты в Осаке – США и Япония. Названы все участники командного ЧМ

Составы Франции с Италией можно назвать оптимальными, но у них фигуристов экстра-класса маловато в принципе. Канадцы же решили соригинальничать: отправили в Осаку совершенно новых людей, ни один из которых не катался на личном ЧМ. Видимо, чтобы дать хоть какую-то соревновательную практику максимальному числу спортсменов – ведь в этой стране из-за пандемии год не было ни турниров, ни возможностей нормально тренироваться.

Оказалось, что кроме России только одна страна выставила на командный ЧМ всех основных звезд – это организаторы турнира японцы. Хотя американская сборная тоже достаточно сильна, в ней не хватает лишь танцевального топ-дуэта. Уж не знаю почему, но в Осаке защищать цвета США будет лишь третья пара страны - Кэтлин Хавайек и Жан Люк Бэйкер, занявшие в Швеции девятое место. Словно Чок/Бэйтс и Хаббелл/Донохью после стокгольмского поражения от Виктории Синициной и Никиты Кацалаповым больше не хотят связываться с нашими танцорами.

ФФККР еще в понедельник объявила, что отправляет в Осаку всех сильнейших – тех, кто только что завоевал на личном чемпионате мира в Стокгольме три золота из четырех возможных. Теперь же опубликованы и составы соперников – Японии, США, Канады, Франции и Италии.

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Япония

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото

Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно

Пары: Рику Миура/Риючи Кихара

Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето

США

Женщины: Карен Чен, Брэйди Теннелл

Мужчины: Нэйтан Чен, Джэйсон Браун

Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэзер

Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер

Италия

Женщины: Лара Гутманн, Гиневра Негрелло

Мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе

Танцы: Шарлен Гиньяр/Марко Фабри

Франция

Женщины: Майя Маццара, Леа Серна

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа

Пары: Клео Хамон/Денис Стрекалин

Танцы: Аделина Галявиева/Луи Таурон

Канада

Женщины: Гэбриэль Дэлмен, Элисон Шумейкер

Мужчины: Нам Нгуен, Роман Садовски

Пары: Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд

Танцы: Кэролайн Сусис/Шейн Фиру

15 апреля, четверг

9.15-10.09 (мск). Танцы. Короткая программа

10.35-12.07. Женщины. Короткая программа

12.40-14.12. Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

10.00-10.54. Пары. Короткая программа

11.25-12.26. Танцы. Произвольная программа

13.00-14.50. Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

8.00-11.00. Показательные выступления

ЧЕМ РЕГЛАМЕНТ ОСАКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЛИМПИЙСКОГО

Чтобы сравнить силу шести команд, предлагаю прибегнуть к испытанному методу: берем свежие результаты личного чемпионата мира и разыгрываем воображаемый командный - где все получают такие же оценки, как в Стокгольме. Более объективной и наглядной оценки, по-моему, не придумаешь.

Заодно освежим в памяти регламент турнира в Осаке, который отличается от командного состязания на Олимпиадах: во-первых, на ЧМ за каждую сборную в женском и мужском одиночном катании выступают по два человека, а не по одному, во-вторых, участвуют шесть стран вместо десяти, в-третьих, после короткой программы никто не вылетает. Плюс за первые места в короткой и произвольной начисляется по 12 очков, а не по 10, хотя «шаг» здесь такой же: на одну строчку ниже – на один балл меньше.

Система начисления очков на командном ЧМ за места в короткой и произвольной программах

КТО ВЫИГРАЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА, ЕСЛИ ВСЕ ПОВТОРЯТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЧНОМ ЧМ-2021

У тех, кто не выступал на личном чемпионате мира, приведены оценки с других международных турниров – тех, что на данный момент являются последними в карьере фигуриста или дуэта.

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 81,04

3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,08

4. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 73,32

5. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 69,99

6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 68,02

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00

2. Рика Кихира (Япония) – 79,08

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86

4. Карен Чен (США) – 74,40

5. Каори Сакамото (Япония) – 70,38

6. Брэйди Теннелл (США) – 69,87

7. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 63,94

8. Гиневра Негрелло (Италия) – 56,63

9. Лара Гутманн (Италия) – 55,64

10. Леа Серна (Франция) – 50,47

11. Майя Маццара (Франция) – 48,63

12. Элисон Шумейкер (Канада) – 42,55

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98

2. Нэйтан Чен (США) – 98,85

3. Михаил Коляда (Россия) – 93,52

4. Сема Уно (Япония) – 92,62

5. Джэйсон Браун (США) – 91,25

6. Кевин Аймоз (Франция) – 88,24

7. Евгений Семененко (Россия) – 86,86

8. Нам Нгуен (Канада) – 85,24

9. Маттео Риццо (Италия) – 83,30

10. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 79,49

11. Даниэль Грассль (Италия) – 79,43

12. Роман Садовски (Канада) – 65,87

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79

2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 64,67

3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 64,37

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 59,95

5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 51,65

6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 50,99

Положение команд после коротких программ

1. Россия – 62 очка

2. Япония – 57

3. США – 56

4. Италия – 35

5. Франция – 30

6. Канада - 30

Танцы. Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 133,02

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,16

3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,43

4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 103,56

5. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 101,09

6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 99,79

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 222,03

2. Сема Уно (Япония) – 184,82

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 182,20

4. Михаил Коляда (Россия) – 178,52

5. Евгений Семененко (Россия) – 171,59

6. Джэйсон Браун (США) – 170,92

7. Нам Нгуен (Канада) – 166,36

8. Кевин Аймоз (Франция) – 166,28

9. Даниэль Грассль (Италия) – 163,38

10. Маттео Риццо (Италия) – 162,07

11. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 161,62

12. Роман Садовски (Канада) – 134,63

Положение команд после двух дней и шести видов

1. Россия – 91

2-3. США – 85

2-3. Япония – 85

4. Италия – 53

5. Франция – 46

6. Канада - 45

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,80

2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 127,43

3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 126,55

4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 120,04

5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 100,88

6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 93,85

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 152,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 141,60

3. Каори Сакамото (Япония) – 137,42

4. Карен Чен (США) – 134,23

5. Брэйди Теннелл (США) – 127,94

6. Рика Кихира (Япония) – 126,62

7. Лара Гутманн (Италия) – 116,18

8. Гиневра Негрелло (Италия) – 115,58

9. Элисон Шумейкер (Канада) – 108,18

10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 100,40

11. Майя Маццара (Франция) – 95,67

12. Леа Серна (Франция) – 81,38

Итоговое положение команд

1. Россия – 126

2. США – 113

3. Япония – 111

4. Италия – 74

5. Канада - 60

6. Франция – 56

РОССИЯ - БЕЗ ДВУХ НЕДЕЛЬ ЧЕМПИОН?

Как видите, тройка призеров Осаки уже, считайте, известна. И внутри этой тройки уделом американцев с японцами, видимо, будет яростная борьба между собой за серебряные медали, не более. Россия же должна захватывать лидерство с первого вида и укреплять его в течение всех трех дней – вплоть до итогового разгрома.

Так что финальный аккорд сезона ожидается на загляденье. Уже совсем скоро, через пару недель.