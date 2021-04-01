ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Испания - Сегунда 2-й тайм, 58' Эспаньол 3 Фуэнлабрада 0
Испания - Сегунда 20:00 Мальорка 0 Леганес 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 3.80
Германия - Бундеслига 20:00 Ратиофарм Ульм 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Хемниц 99 0
Германия - Бундеслига 21:30 Людвигсбург 0 Миттельдойчер 0
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Луго 0 П1 2.10 Х 3.20 П2 3.80
Испания - Сегунда 22:30 Сарагоса 0 Картахена 0 П1 1.92 Х 3.10 П2 4.80
Наши конкуренты в Осаке – США и Япония. Названы все участники командного ЧМ
01 апреля 19:04
автор: Лев Тигай
автор фото: International Skating Union (ISU)

Наши конкуренты в Осаке – США и Япония. Названы все участники командного ЧМ

Объявлены составы шести сборных, которые с 15 по 18 апреля выступят на командном чемпионате мира. Его бесспорными фаворитами будут российские фигуристы.

ФФККР еще в понедельник объявила, что отправляет в Осаку всех сильнейших – тех, кто только что завоевал на личном чемпионате мира в Стокгольме три золота из четырех возможных. Теперь же опубликованы и составы соперников – Японии, США, Канады, Франции и Италии.

Оказалось, что кроме России только одна страна выставила на командный ЧМ всех основных звезд – это организаторы турнира японцы. Хотя американская сборная тоже достаточно сильна, в ней не хватает лишь танцевального топ-дуэта. Уж не знаю почему, но в Осаке защищать цвета США будет лишь третья пара страны - Кэтлин Хавайек и Жан Люк Бэйкер, занявшие в Швеции девятое место. Словно Чок/Бэйтс и Хаббелл/Донохью после стокгольмского поражения от Виктории Синициной и Никиты Кацалаповым больше не хотят связываться с нашими танцорами.

Составы Франции с Италией можно назвать оптимальными, но у них фигуристов экстра-класса маловато в принципе. Канадцы же решили соригинальничать: отправили в Осаку совершенно новых людей, ни один из которых не катался на личном ЧМ. Видимо, чтобы дать хоть какую-то соревновательную практику максимальному числу спортсменов – ведь в этой стране из-за пандемии год не было ни турниров, ни возможностей нормально тренироваться.

КОМАНДНЫЙ ЧМ-2021: СОСТАВЫ ВСЕХ СБОРНЫХ И РАСПИСАНИЕ

Россия

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Япония

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото

Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно

Пары: Рику Миура/Риючи Кихара

Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето

США

Женщины: Карен Чен, Брэйди Теннелл

Мужчины: Нэйтан Чен, Джэйсон Браун

Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэзер

Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер

Италия

Женщины: Лара Гутманн, Гиневра Негрелло

Мужчины: Даниэль Грассль, Маттео Риццо

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе

Танцы: Шарлен Гиньяр/Марко Фабри

Франция

Женщины: Майя Маццара, Леа Серна

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа

Пары: Клео Хамон/Денис Стрекалин

Танцы: Аделина Галявиева/Луи Таурон

Канада

Женщины: Гэбриэль Дэлмен, Элисон Шумейкер

Мужчины: Нам Нгуен, Роман Садовски

Пары: Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд

Танцы: Кэролайн Сусис/Шейн Фиру

15 апреля, четверг

9.15-10.09 (мск). Танцы. Короткая программа
10.35-12.07. Женщины. Короткая программа
12.40-14.12. Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

10.00-10.54. Пары. Короткая программа
11.25-12.26. Танцы. Произвольная программа
13.00-14.50. Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа
10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

8.00-11.00. Показательные выступления

ЧЕМ РЕГЛАМЕНТ ОСАКИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОЛИМПИЙСКОГО

Чтобы сравнить силу шести команд, предлагаю прибегнуть к испытанному методу: берем свежие результаты личного чемпионата мира и разыгрываем воображаемый командный - где все получают такие же оценки, как в Стокгольме. Более объективной и наглядной оценки, по-моему, не придумаешь.

Заодно освежим в памяти регламент турнира в Осаке, который отличается от командного состязания на Олимпиадах: во-первых, на ЧМ за каждую сборную в женском и мужском одиночном катании выступают по два человека, а не по одному, во-вторых, участвуют шесть стран вместо десяти, в-третьих, после короткой программы никто не вылетает. Плюс за первые места в короткой и произвольной начисляется по 12 очков, а не по 10, хотя «шаг» здесь такой же: на одну строчку ниже – на один балл меньше.

Система начисления очков на командном ЧМ за места в короткой и произвольной программах

КТО ВЫИГРАЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА, ЕСЛИ ВСЕ ПОВТОРЯТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛИЧНОМ ЧМ-2021

У тех, кто не выступал на личном чемпионате мира, приведены оценки с других международных турниров – тех, что на данный момент являются последними в карьере фигуриста или дуэта.

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 88,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 81,04
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,08
4. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 73,32
5. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 69,99
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 68,02

Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86
4. Карен Чен (США) – 74,40
5. Каори Сакамото (Япония) – 70,38
6. Брэйди Теннелл (США) – 69,87
7. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 63,94
8. Гиневра Негрелло (Италия) – 56,63
9. Лара Гутманн (Италия) – 55,64
10. Леа Серна (Франция) – 50,47
11. Майя Маццара (Франция) – 48,63
12. Элисон Шумейкер (Канада) – 42,55

Мужчины. Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 106,98
2. Нэйтан Чен (США) – 98,85
3. Михаил Коляда (Россия) – 93,52
4. Сема Уно (Япония) – 92,62
5. Джэйсон Браун (США) – 91,25
6. Кевин Аймоз (Франция) – 88,24
7. Евгений Семененко (Россия) – 86,86
8. Нам Нгуен (Канада) – 85,24
9. Маттео Риццо (Италия) – 83,30
10. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 79,49
11. Даниэль Грассль (Италия) – 79,43
12. Роман Садовски (Канада) – 65,87

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79
2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 64,67
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 64,37
4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 59,95
5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 51,65
6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 50,99

Положение команд после коротких программ

1. Россия – 62 очка
2. Япония – 57
3. США – 56
4. Италия – 35
5. Франция – 30
6. Канада - 30

Танцы. Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 133,02
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,16
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 113,43
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 103,56
5. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 101,09
6. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 99,79

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) – 222,03
2. Сема Уно (Япония) – 184,82
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 182,20
4. Михаил Коляда (Россия) – 178,52
5. Евгений Семененко (Россия) – 171,59
6. Джэйсон Браун (США) – 170,92
7. Нам Нгуен (Канада) – 166,36
8. Кевин Аймоз (Франция) – 166,28
9. Даниэль Грассль (Италия) – 163,38
10. Маттео Риццо (Италия) – 162,07
11. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 161,62
12. Роман Садовски (Канада) – 134,63

Положение команд после двух дней и шести видов

1. Россия – 91
2-3. США – 85
2-3. Япония – 85
4. Италия – 53
5. Франция – 46
6. Канада - 45

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 151,80
2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 127,43
3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 126,55
4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 120,04
5. Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд (Канада) – 100,88
6. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 93,85

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 152,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 141,60
3. Каори Сакамото (Япония) – 137,42
4. Карен Чен (США) – 134,23
5. Брэйди Теннелл (США) – 127,94
6. Рика Кихира (Япония) – 126,62
7. Лара Гутманн (Италия) – 116,18
8. Гиневра Негрелло (Италия) – 115,58
9. Элисон Шумейкер (Канада) – 108,18
10. Гэбриэль Дэлмен (Канада) – 100,40
11. Майя Маццара (Франция) – 95,67
12. Леа Серна (Франция) – 81,38

Итоговое положение команд

1. Россия – 126
2. США – 113
3. Япония – 111
4. Италия – 74
5. Канада - 60
6. Франция – 56

РОССИЯ - БЕЗ ДВУХ НЕДЕЛЬ ЧЕМПИОН?

Как видите, тройка призеров Осаки уже, считайте, известна. И внутри этой тройки уделом американцев с японцами, видимо, будет яростная борьба между собой за серебряные медали, не более. Россия же должна захватывать лидерство с первого вида и укреплять его в течение всех трех дней – вплоть до итогового разгрома.

Так что финальный аккорд сезона ожидается на загляденье. Уже совсем скоро, через пару недель.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Норманн заинтересовал клубы из Англии и ГерманииСтали известны запасные сборной России на командный чемпионат мира в ОсакеКХЛ назвала лучших игроков четвертьфинала Кубка ГагаринаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоВ Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика