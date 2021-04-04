Идем на олимпийский рекорд. В Пекине-2022 Россия должна выставить 18 фигуристов

«Челленджер» в Оберстдорфе проводится ежегодно в начале сезона, называется «Кубок Небельхорна» в честь тамошней горы и его точные сроки в этом году уже известны: с 22 по 25 сентября. В эти дни будут разыграны 20 последних мест на Олимпиаде: семь у мужчин, шесть у женщин, четыре в танцах и три в парном катании.

Однако это еще не конец. По правилам ISU олимпийские квоты, расширенные именно таким образом - всего за год до Игр - надо еще подтверждать. Осенью, на невзрачном вроде бы «челленджере» в немецком Оберстдорфе. И это не разовая прихоть: турнир в Германии завершает отбор на Игры уже давно, с 2009-го - то есть, на протяжении четырех четырехлетних циклов.

Зато в мужском одиночном катании Россию в Швеции представляли только два фигуриста, и здесь пекинскую квоту надо было расширять. Что и сделали Михаил Коляда с Евгением Семененко - став пятым и восьмым соответственно, они с ювелирной точностью выполнили требование регламента: «сумма мест – не больше 13».

Как уже не раз было сказано и повторено, любая страна в каждом виде катания может получить на Олимпиаде от одного до трех мест, и большинство из них распределяется по итогам последнего перед Играми чемпионата мира. Наши женщины, пары и танцоры имели тройную квоту уже в Стокгольме (согласно результатам предыдущего ЧМ), без проблем ее там подтвердили, так что для них этот вопрос благополучно закрыт.

Если вкратце, российскому одиночнику надо попасть в топ-7, однако такая формулировка описывает далеко не все. Например, нам запрещено посылать в Оберстдорф с «олимпийской миссией» Коляду или Семененко, а с другой стороны, для ее выполнения вполне может хватить и восьмого места, и даже десятого. В общем, все очень сложно – как будто этот регламент нарочно запутали.

Правила, по которым Россия будет подтверждать тройную олимпийскую квоту в мужском одиночном катании на турнире Nebelhorn Trophy-2021

1. Нужно, чтобы российский фигурист по сумме двух программ занял на турнире место не ниже седьмого, - но не среди всех участников, а только среди тех, кто также претендует на олимпийские квоты для своих стран (см. ниже).

2. При распределении семи последних мест на Олимпиаде по итогам Nebelhorn Trophy не будут учитываться следующие результаты:

- любых фигуристов из стран, уже имеющих олимпийскую квоту (неважно какую – одно место, два или три) и не претендующих на ее расширение. Таких стран 13: Япония, Китай, Италия, Чехия, Грузия, Украина, Швеция, Эстония, Белоруссия, Израиль, Латвия, Мексика и Швейцария,

- некоторых фигуристов из стран, претендующих на расширение квоты, - тех, кто выступал на ЧМ-2021 и отобрался там в произвольную программу. Таких фигуристов семь: Михаил Коляда, Евгений Семененко (оба – Россия), Нэйтан Чен, Джэйсон Браун (оба – США), Киган Мессинг (Канада), Кевин Аймоз (Франция) и Чжун Хван Ча (Корея).

Таким образом, чтобы подтвердить тройную квоту России в мужском одиночном катании, нашему участнику Nebelhorn Trophy нужно попасть в топ-7 без учета перечисленных выше фигуристов и стран.

3. Россия может заявить на Nebelhorn Trophy только одного фигуриста, имеющего право подтвердить своим результатом олимпийскую квоту.

4. В случае успеха, этот фигурист не гарантирует участие в Играх-2022 лично себе. И то же самое относится к Коляде с Семененко. Олимпийские квоты не являются персональными. Они принадлежат не спортсменам, а странам и заполняются национальными федерациями по их усмотрению.

КОГО ПОСЫЛАТЬ В ГЕРМАНИЮ? АЛИЕВА? МОЗАЛЕВА? ДА ХОТЬ ЩЕРБАКОВУ!

Как видите, конкуренция в Оберстдорфе будет солидная: кроме России задачу с расширением мужской квоты предстоит решать еще четырем сильным сборным – Канады, Кореи, Франции и даже США! С американцами в Стокгольме приключилась дурацкая история: Нэйтан Чен (золото) и Джэйсон Браун (седьмой) с запасом выполнили «правило 13-ти», но их третий участник Винсент Чжоу - жутко талантливый и столь же нестабильный бронзовый призер предыдущего ЧМ - дважды упал в короткой программе, завалил все прыжки и не попал в произвольную: 25-е место, всего в 0,23 от заветного 24-го!

В таких случаях квота страны не считается подтвержденной сразу – и американцам теперь тоже надо «оформлять» ее через Оберстдорф. Интересно, рискнут ли они послать туда Чжоу (личный рекорд по сумме – 299,01, больше только у Чена и Юдзуру Ханю!) или выберут кого-то послабее да понадежнее?

Кстати, нашей федерации тоже стоит подумать о надежности своего «агента». Тут напрашиваются кандидатуры Андрея Мозалева – или, скажем, Дмитрия Алиева с его «подушкой» стабильно высоких компонентов. Чтобы наверняка. Хотя чересчур сгущать краски тоже не стоит: кроме США, Канады и, возможно, Франции странам, претендующим на мужские доппутевки в Пекин просто некого выставлять в Оберстдорфе. Так что суммы порядка 240 баллов нашему «посланнику» там должно хватить за глаза. Украинцу Ярославу Паниоту перед Пхенчханом хватило и 208, а Анна Щербакова только что набрала в Стокгольме 233 - с женскими, изначально сниженными на 20 процентов компонентами.

В общем, не так страшен этот последний отборочный чертик – в сентябре все у нас должно быть о’кей. Тогда сможем выставить в Пекине рекордную «армию» из 18 фигуристов – больше просто нельзя. Ни Россия, ни СССР такого прежде не добивались – только сборная США и только один раз: на Играх 1984 года в Сараеве.

Остается добавить, что в командный олимпийский турнир наша сборная тоже отобралась досрочно. Здесь окончательный список из десяти стран-участниц определится в декабре, после финала Гран-при.

Квоты на участие в Олимпиаде-2022, заработанные странами на ЧМ-2021

* Знаком «+» обозначены возможные расширения квот на одно место, которые надо подтвердить на «челленджере» в Оберстдорфе.