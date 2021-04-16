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Догоняй, Америка, если сможешь. Отрыв России на командном ЧМ вырос до «+7»
16 апреля 12:50
автор: Лев Тигай
автор фото: International Skating Union (ISU)

Догоняй, Америка, если сможешь. Отрыв России на командном ЧМ вырос до «+7»

В Осаке на командном чемпионате мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в парном катании, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов - произвольную в танцах.

Я же вам еще вчера говорил: разница всего в два очка с идущими на втором месте американцами - это отличный результат. Говорил? Ну, то-то и оно.

В трех видах из четырех Россия полностью доминирует на этом чемпионате, показывая исключительно максимальные результаты. Либо первое место, либо – в случае девушек, где каждую страну представляют по две фигуристки – первое и второе.

Причем наши не просто выигрывают, а делают это с большим запасом. Вот и сегодня Анастасия Мишина с Александром Галлямовым «привезли» всем больше семи баллов, несмотря на довольно грубую ошибку: партнер запорол параллельный сальхов, скрутив лишь два оборота вместо положенных трех, из-за чего россияне потеряли примерно 4,5. Зато в остальном прокат получился безупречным: сплошь четвертые уровни и высокие «плюсы», включая вращение, с которым у нашего дуэта нередко возникали проблемы в плане синхронности. Плюс компоненты у ребят подросли – практически до девяток. Как-никак они теперь действующие чемпионы мира.

В произвольном танце – та же история. И здесь наши победители недавнего личного ЧМ в Стокгольме допустили помарку, но конкурентам это вновь не помогло. Как и то, что по ходу выступления у партнерши сбоку разошлась молния на платье. Хотя на видео из трансляции Первого канала это заметить не так-то просто: Виктория Синицина виду не подала, и они с Никитой Кацалаповым докатали все честь по чести. У итальянского дуэта россияне выиграли 5,4 балла, а американцам вообще привезли «+20».

Так что догоняй, Америка - если, конечно, сможешь, в чем я сильно сомневаюсь. У сборной США остался последний ударный вид: сегодняшняя мужская произвольная. И даже если Нэйтан Чен с Джэйсоном Брауном выступят идеально - как в короткой программе, где они выиграли у наших Михаила Коляды и Евгения Семененко 8 зачетных очков, это в лучшем случае даст американцам полидировать до завтрашнего утра.

Пока на лед не выйдут Мишина с Галлямовым, а потом, в самом конце ЧМ - Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Командный чемпионат мира. Осака (Япония)

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77
2. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 66,09
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 65,82
4. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 65,68
5. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 61,37
6. Лори-Энн Мэтт/Тьерри Ферлэнд (Канада) – 54,91

Танцы. Произвольная программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,75
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 110,16
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 106,58
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 100,82
6. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 97,86

Положение команд

*Очки (места в короткой программе/места в произвольной программе).

Расписание до конца чемпионата

16 апреля, пятница

12.10-13.52 (мск). Мужчины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2)

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа (Eurosport 1)

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1)

источник: «Советский спорт»
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