Догоняй, Америка, если сможешь. Отрыв России на командном ЧМ вырос до «+7»

Я же вам еще вчера говорил: разница всего в два очка с идущими на втором месте американцами - это отличный результат. Говорил? Ну, то-то и оно.
В трех видах из четырех Россия полностью доминирует на этом чемпионате, показывая исключительно максимальные результаты. Либо первое место, либо – в случае девушек, где каждую страну представляют по две фигуристки – первое и второе.
Причем наши не просто выигрывают, а делают это с большим запасом. Вот и сегодня Анастасия Мишина с Александром Галлямовым «привезли» всем больше семи баллов, несмотря на довольно грубую ошибку: партнер запорол параллельный сальхов, скрутив лишь два оборота вместо положенных трех, из-за чего россияне потеряли примерно 4,5. Зато в остальном прокат получился безупречным: сплошь четвертые уровни и высокие «плюсы», включая вращение, с которым у нашего дуэта нередко возникали проблемы в плане синхронности. Плюс компоненты у ребят подросли – практически до девяток. Как-никак они теперь действующие чемпионы мира.
В произвольном танце – та же история. И здесь наши победители недавнего личного ЧМ в Стокгольме допустили помарку, но конкурентам это вновь не помогло. Как и то, что по ходу выступления у партнерши сбоку разошлась молния на платье. Хотя на видео из трансляции Первого канала это заметить не так-то просто: Виктория Синицина виду не подала, и они с Никитой Кацалаповым докатали все честь по чести. У итальянского дуэта россияне выиграли 5,4 балла, а американцам вообще привезли «+20».
Так что догоняй, Америка - если, конечно, сможешь, в чем я сильно сомневаюсь. У сборной США остался последний ударный вид: сегодняшняя мужская произвольная. И даже если Нэйтан Чен с Джэйсоном Брауном выступят идеально - как в короткой программе, где они выиграли у наших Михаила Коляды и Евгения Семененко 8 зачетных очков, это в лучшем случае даст американцам полидировать до завтрашнего утра.
Пока на лед не выйдут Мишина с Галлямовым, а потом, в самом конце ЧМ - Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
Командный чемпионат мира. Осака (Япония)
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77
2. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 66,09
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 65,82
4. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 65,68
5. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 61,37
6. Лори-Энн Мэтт/Тьерри Ферлэнд (Канада) – 54,91
Танцы. Произвольная программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,75
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 110,16
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 106,58
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 100,82
6. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 97,86
Положение команд
*Очки (места в короткой программе/места в произвольной программе).
Расписание до конца чемпионата
16 апреля, пятница
12.10-13.52 (мск). Мужчины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 2)
17 апреля, суббота
9.15-10.18. Пары. Произвольная программа (Eurosport 1)
10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1)