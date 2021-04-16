Догоняй, Америка, если сможешь. Отрыв России на командном ЧМ вырос до «+7»

Я же вам еще вчера говорил: разница всего в два очка с идущими на втором месте американцами - это отличный результат. Говорил? Ну, то-то и оно.

В трех видах из четырех Россия полностью доминирует на этом чемпионате, показывая исключительно максимальные результаты. Либо первое место, либо – в случае девушек, где каждую страну представляют по две фигуристки – первое и второе.

Причем наши не просто выигрывают, а делают это с большим запасом. Вот и сегодня Анастасия Мишина с Александром Галлямовым «привезли» всем больше семи баллов, несмотря на довольно грубую ошибку: партнер запорол параллельный сальхов, скрутив лишь два оборота вместо положенных трех, из-за чего россияне потеряли примерно 4,5. Зато в остальном прокат получился безупречным: сплошь четвертые уровни и высокие «плюсы», включая вращение, с которым у нашего дуэта нередко возникали проблемы в плане синхронности. Плюс компоненты у ребят подросли – практически до девяток. Как-никак они теперь действующие чемпионы мира.

В произвольном танце – та же история. И здесь наши победители недавнего личного ЧМ в Стокгольме допустили помарку, но конкурентам это вновь не помогло. Как и то, что по ходу выступления у партнерши сбоку разошлась молния на платье. Хотя на видео из трансляции Первого канала это заметить не так-то просто: Виктория Синицина виду не подала, и они с Никитой Кацалаповым докатали все честь по чести. У итальянского дуэта россияне выиграли 5,4 балла, а американцам вообще привезли «+20».