Мы сыграли вничью со сборной мира. Послесловие к командному ЧМ

15 очков от американского второго места – это примерно как «+30» в баскетболе или 4:0 в футболе. Одной левой, в одни ворота, полный разгром. Я не поленился и подсчитал: если составить интернациональную команду из лучших зарубежных участников этого ЧМ и сравнить сумму их зачетных баллов с российской, то получится почти ничья – 126:125 в пользу сборной мира! Кому интересно, вот ее состав: Юдзуру Ханю, Рика Кихира, Каори Сакамото (все – Япония), Нэйтан Чен, Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (все – США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).
Согласен, кое-кого в этой Dream Team не хватает – прежде всего, танцевального дуэта Пападакис/Сизерон и спортивной пары Сюй Венцзинь/Хань Цун. Но французы сами отказались кататься за свою сборную, а китайцы сделали то же самое всей сборной. Хотя по рейтингу та в Осаку вообще-то отобралась и вполне могла там выступать. Так что это их проблемы.
В любом случае, идея командного матча Россия – Остальной мир становится все заманчивее. Вот бы организовать такой у нас годика через два, после Олимпиады. Тут ведь главное - начать, набраться энтузиазма. Плюс, конечно, найти деньги, коих требуется немало, но и не сказать, чтобы совсем уж гора. Как известно, призовой фонд японского ЧМ равнялся миллиону долларов, двести тысяч из которого достались сборной России.
КОМАНДНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ
Помимо заработка наши получили драгоценный опыт командной борьбы за десять месяцев до другого, куда более важного турнира – на Играх-2022 в Пекине. Еще два-три года назад к подобным состязаниям у нас относились не шибко всерьез. Среди специалистов было даже модным не знать толком системы начисления очков сборным, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в ней. Мол, это не настоящее фигурное катание, а так, баловство какое-то.
Но отмахиваться от маячащего на горизонте олимпийского золота с каждым годом все труднее. Кроме того, оказалось, что это «баловство» очень нравится публике, а теперь его, похоже, распробовали и спортсмены с тренерами. В «фигурке», при всей ее артистичности-музыкальности, полным-полно математики, и для того, кто привык с легкостью прикидывать в уме комбинации прыжков и их стоимость, научиться подсчету командных очков – пара пустяков.
Плюс совершенно другая атмосфера, ничего похожего на обычное «каждый за себя». Скажем, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, которых в короткой программе Осаки разделило меньше балла, было все равно, в чью пользу получилась эта разница. Что та первая, а эта вторая, что наоборот – командный-то результат все равно одинаковый, общий. Ни фигуристам, ни их болельщикам нет смысла расстраиваться или затевать дурацкие споры о судействе.
Еще в Осаке до всех должно было дойти: в командном турнире выиграть свой вид – не главное. Куда важнее не провалиться, не подвести команду. Если надо – засунув ради нее поглубже личные амбиции. Основным слагаемым подавляющего преимущества нашей сборной на ЧМ-2021 стали вовсе не четверные прыжки, которых, кстати, было сравнительно немного, а надежность и чистота катания. За три дня на японском льду россияне в 12 программах не допустили ни одного падения и не потеряли ни одного элемента. Ни единого! Даже случаи исполнения «на небольшой минус» можно по пальцам пересчитать.
И все сразу перевернулось. Теперь уже японцы с их «вековой восточной мудростью» наступали на «русские грабли», теряя из-за падений и низких мест знаменитого Семы Уно шансы не только на золото, но и на серебро. А обычно замкнутый экс-чемпион по прыжкам на эти грабли Михаил Коляда широко улыбался, принимая заслуженные поздравления от Алексея Мишина: пусть в программе у Коляды были тривиальные четверные тулупы, зато он их сделал идеально и потому он - чемпион.
Правда, пока только мира. Но рецепт успеха теперь очевиден, и я очень надеюсь, что в Пекине Коляда с Мишиным сумеют повторить проделанное в Осаке. Это должно сработать и при китайских парах с французскими танцорами - и при другой системе начисления очков, которая на Играх отличается от ЧМ.
ЗОЛОТО №11
Впрочем, моделированием олимпийского состязания команд-2022 на основе чемпионатов мира-2021 мы с вами на днях займемся отдельно. А пока можете поизучать другую любопытную статистику – по суммам баллов за две программы. Они, в отличие от традиционных личных турниров, в Осаке не считались и не учитывались, хотя цифры все равно вышли интересные. Если совсем коротко, то их смысл таков: в мире осталось лишь два фигуриста сильнее наших – это Ханю и Чен. Больше никого.
Командный чемпионат мира. Осака (Япония). Сумма двух программ
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 241,65
2. Каори Сакамото (Япония) – 228,07
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 226,58
4. Рика Кихира (Япония) – 202,13
5. Брэйди Теннелл (США) – 200,59
6. Карен Чен (США) – 127,24
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) – 312,89
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,88
3. Михаил Коляда (Россия) – 274,14
4. Кевин Аймоз (Франция) – 263,82
5. Евгений Семененко (Россия) – 255,19
6. Джэйсон Браун (США) – 255,19
7. Сема Уно (Япония) – 242,42
8. Даниэль Грассль (Италия) – 228,88
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 225,36
2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 199,31
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 196,65
4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 194,33
Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 216,81
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 207,68
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 186,95
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 176,92
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 167,24
Остается констатировать, что на предолимпийских чемпионатах мира по фигурному катанию Россия взяла четыре титула из пяти возможных и за период проведения командных ЧМ (с 2009 года) это тоже рекорд. Если же брать зимний сезон в целом, то золото Осаки стало для наших спортсменов уже 11-м в тех видах программы, что будут присутствовать и в Пекине. В соответствующем медальном зачете россияне идут третьими и могут подняться еще на строчку выше – если в мае-июне «ледовый почин» фигуристов поддержат сборные по керлингу и хоккею.
Суммарный медальный зачет личного и командного чемпионатов мира-2021
Страны-лидеры по сумме всех зимних ЧМ-2021 в олимпийских дисциплинах
Оставшиеся ЧМ зимнего сезона
30 апреля-9 мая. Керлинг (женщины). Калгари (Канада)
6-16 мая. Хоккей (женщины). Галифакс, Труро (Канада)
17-23 мая. Керлинг (дабл-микст). Абердин (Великобритания)
21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия).