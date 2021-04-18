Мы сыграли вничью со сборной мира. Послесловие к командному ЧМ

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.28 Х 6.30 П2 10.5
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.36 Х 5.20 П2 9.20
Мы сыграли вничью со сборной мира. Послесловие к командному ЧМ
18 апреля 09:00
автор: Лев Тигай

Мы сыграли вничью со сборной мира. Послесловие к командному ЧМ

Подводим итоги командного чемпионата мира в Осаке, завершившегося убедительной победой российских фигуристов.

15 очков от американского второго места – это примерно как «+30» в баскетболе или 4:0 в футболе. Одной левой, в одни ворота, полный разгром. Я не поленился и подсчитал: если составить интернациональную команду из лучших зарубежных участников этого ЧМ и сравнить сумму их зачетных баллов с российской, то получится почти ничья – 126:125 в пользу сборной мира! Кому интересно, вот ее состав: Юдзуру Ханю, Рика Кихира, Каори Сакамото (все – Япония), Нэйтан Чен, Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (все – США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).

Согласен, кое-кого в этой Dream Team не хватает – прежде всего, танцевального дуэта Пападакис/Сизерон и спортивной пары Сюй Венцзинь/Хань Цун. Но французы сами отказались кататься за свою сборную, а китайцы сделали то же самое всей сборной. Хотя по рейтингу та в Осаку вообще-то отобралась и вполне могла там выступать. Так что это их проблемы.

В любом случае, идея командного матча Россия – Остальной мир становится все заманчивее. Вот бы организовать такой у нас годика через два, после Олимпиады. Тут ведь главное - начать, набраться энтузиазма. Плюс, конечно, найти деньги, коих требуется немало, но и не сказать, чтобы совсем уж гора. Как известно, призовой фонд японского ЧМ равнялся миллиону долларов, двести тысяч из которого достались сборной России.

КОМАНДНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ

Помимо заработка наши получили драгоценный опыт командной борьбы за десять месяцев до другого, куда более важного турнира – на Играх-2022 в Пекине. Еще два-три года назад к подобным состязаниям у нас относились не шибко всерьез. Среди специалистов было даже модным не знать толком системы начисления очков сборным, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в ней. Мол, это не настоящее фигурное катание, а так, баловство какое-то.

Но отмахиваться от маячащего на горизонте олимпийского золота с каждым годом все труднее. Кроме того, оказалось, что это «баловство» очень нравится публике, а теперь его, похоже, распробовали и спортсмены с тренерами. В «фигурке», при всей ее артистичности-музыкальности, полным-полно математики, и для того, кто привык с легкостью прикидывать в уме комбинации прыжков и их стоимость, научиться подсчету командных очков – пара пустяков.

Плюс совершенно другая атмосфера, ничего похожего на обычное «каждый за себя». Скажем, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, которых в короткой программе Осаки разделило меньше балла, было все равно, в чью пользу получилась эта разница. Что та первая, а эта вторая, что наоборот – командный-то результат все равно одинаковый, общий. Ни фигуристам, ни их болельщикам нет смысла расстраиваться или затевать дурацкие споры о судействе.

Еще в Осаке до всех должно было дойти: в командном турнире выиграть свой вид – не главное. Куда важнее не провалиться, не подвести команду. Если надо – засунув ради нее поглубже личные амбиции. Основным слагаемым подавляющего преимущества нашей сборной на ЧМ-2021 стали вовсе не четверные прыжки, которых, кстати, было сравнительно немного, а надежность и чистота катания. За три дня на японском льду россияне в 12 программах не допустили ни одного падения и не потеряли ни одного элемента. Ни единого! Даже случаи исполнения «на небольшой минус» можно по пальцам пересчитать.

И все сразу перевернулось. Теперь уже японцы с их «вековой восточной мудростью» наступали на «русские грабли», теряя из-за падений и низких мест знаменитого Семы Уно шансы не только на золото, но и на серебро. А обычно замкнутый экс-чемпион по прыжкам на эти грабли Михаил Коляда широко улыбался, принимая заслуженные поздравления от Алексея Мишина: пусть в программе у Коляды были тривиальные четверные тулупы, зато он их сделал идеально и потому он - чемпион.

Правда, пока только мира. Но рецепт успеха теперь очевиден, и я очень надеюсь, что в Пекине Коляда с Мишиным сумеют повторить проделанное в Осаке. Это должно сработать и при китайских парах с французскими танцорами - и при другой системе начисления очков, которая на Играх отличается от ЧМ.

ЗОЛОТО №11

Впрочем, моделированием олимпийского состязания команд-2022 на основе чемпионатов мира-2021 мы с вами на днях займемся отдельно. А пока можете поизучать другую любопытную статистику – по суммам баллов за две программы. Они, в отличие от традиционных личных турниров, в Осаке не считались и не учитывались, хотя цифры все равно вышли интересные. Если совсем коротко, то их смысл таков: в мире осталось лишь два фигуриста сильнее наших – это Ханю и Чен. Больше никого.

Командный чемпионат мира. Осака (Япония). Сумма двух программ

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 241,65

2. Каори Сакамото (Япония) – 228,07

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 226,58

4. Рика Кихира (Япония) – 202,13

5. Брэйди Теннелл (США) – 200,59

6. Карен Чен (США) – 127,24

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) – 312,89

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 300,88

3. Михаил Коляда (Россия) – 274,14

4. Кевин Аймоз (Франция) – 263,82

5. Евгений Семененко (Россия) – 255,19

6. Джэйсон Браун (США) – 255,19

7. Сема Уно (Япония) – 242,42

8. Даниэль Грассль (Италия) – 228,88

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 225,36

2. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 199,31

3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 196,65

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 194,33

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 216,81

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 207,68

3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 186,95

4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 176,92

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 167,24

Остается констатировать, что на предолимпийских чемпионатах мира по фигурному катанию Россия взяла четыре титула из пяти возможных и за период проведения командных ЧМ (с 2009 года) это тоже рекорд. Если же брать зимний сезон в целом, то золото Осаки стало для наших спортсменов уже 11-м в тех видах программы, что будут присутствовать и в Пекине. В соответствующем медальном зачете россияне идут третьими и могут подняться еще на строчку выше – если в мае-июне «ледовый почин» фигуристов поддержат сборные по керлингу и хоккею.

Суммарный медальный зачет личного и командного чемпионатов мира-2021

Страны-лидеры по сумме всех зимних ЧМ-2021 в олимпийских дисциплинах

Оставшиеся ЧМ зимнего сезона

30 апреля-9 мая. Керлинг (женщины). Калгари (Канада)

6-16 мая. Хоккей (женщины). Галифакс, Труро (Канада)

17-23 мая. Керлинг (дабл-микст). Абердин (Великобритания)

21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
SpaceX выиграла контракт по доставке астронавтов на ЛунуТри очка Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси"13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров запустил шахматную платформуТуктамышева огорошила высказыванием о ЧМ в ОсакеКак выглядит без своего трико "королева горных лыж"Ягудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика