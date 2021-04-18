Мы сыграли вничью со сборной мира. Послесловие к командному ЧМ

15 очков от американского второго места – это примерно как «+30» в баскетболе или 4:0 в футболе. Одной левой, в одни ворота, полный разгром. Я не поленился и подсчитал: если составить интернациональную команду из лучших зарубежных участников этого ЧМ и сравнить сумму их зачетных баллов с российской, то получится почти ничья – 126:125 в пользу сборной мира! Кому интересно, вот ее состав: Юдзуру Ханю, Рика Кихира, Каори Сакамото (все – Япония), Нэйтан Чен, Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (все – США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).

Согласен, кое-кого в этой Dream Team не хватает – прежде всего, танцевального дуэта Пападакис/Сизерон и спортивной пары Сюй Венцзинь/Хань Цун. Но французы сами отказались кататься за свою сборную, а китайцы сделали то же самое всей сборной. Хотя по рейтингу та в Осаку вообще-то отобралась и вполне могла там выступать. Так что это их проблемы.

В любом случае, идея командного матча Россия – Остальной мир становится все заманчивее. Вот бы организовать такой у нас годика через два, после Олимпиады. Тут ведь главное - начать, набраться энтузиазма. Плюс, конечно, найти деньги, коих требуется немало, но и не сказать, чтобы совсем уж гора. Как известно, призовой фонд японского ЧМ равнялся миллиону долларов, двести тысяч из которого достались сборной России.

КОМАНДНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ

Помимо заработка наши получили драгоценный опыт командной борьбы за десять месяцев до другого, куда более важного турнира – на Играх-2022 в Пекине. Еще два-три года назад к подобным состязаниям у нас относились не шибко всерьез. Среди специалистов было даже модным не знать толком системы начисления очков сборным, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в ней. Мол, это не настоящее фигурное катание, а так, баловство какое-то.

Но отмахиваться от маячащего на горизонте олимпийского золота с каждым годом все труднее. Кроме того, оказалось, что это «баловство» очень нравится публике, а теперь его, похоже, распробовали и спортсмены с тренерами. В «фигурке», при всей ее артистичности-музыкальности, полным-полно математики, и для того, кто привык с легкостью прикидывать в уме комбинации прыжков и их стоимость, научиться подсчету командных очков – пара пустяков.