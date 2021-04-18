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Испания - Примера 2-й тайм, 78' Осасуна 2 Эльче 0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 72' УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 5.50 Х 1.60 П2 4.10
Испания - Сегунда 2-й тайм, 76' Альбасете 0 Мирандес 0 П1 5.00 Х 1.45 П2 5.80
Испания - Примера 2-й тайм, 75' Реал Сосьедад 1 Севилья 2 П1 21.0 Х 5.40 П2 1.20
Англия - Премьер-лига перерыв Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.30
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Дижон 0 Ницца 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Болонья 2 Специя 0 П1 1.08 Х 13.0 П2 20.0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 34' Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 1 П1 5.00 Х 3.50 П2 1.70
Италия - Серия А 1-й тайм, 32' Лацио 2 Беневенто 0 П1 1.03 Х 19.0 П2 36.0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 33' Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 2.75 П2 2.45
Италия - Серия А 1-й тайм, 34' Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.95
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 1-й тайм, 34' Брест 0 Ланс 0 П1 3.10 Х 2.95 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.33
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.33
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.33
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.90
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Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Фортитудо 0
Португалия - Сегунда 19:00 УД Оливейренсе 0 Мафра 0
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Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Рома 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Италия - Серия А 19:15 Виртус Рим 0 Доломити Энерг 0
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В Пекине будет труднее, чем в Осаке. Но если Коляда справится, то золото наше
18 апреля 16:21
автор: Лев Тигай

В Пекине будет труднее, чем в Осаке. Но если Коляда справится, то золото наше

Только что сборная России разгромила всех на командном чемпионате мира. Однако это вовсе не означает, что выиграть аналогичный турнир сборных на Олимпиаде-2022 нашим будет столь же легко.

Разыгрывать каждый год виртуальные олимпийские турниры команд, отталкиваясь от результатов завершившегося сезона, «Советский спорт» начал еще в 2019-м и изменять этой традиции не намерен. Два ЧМ-2021 - в Осаке и личный в Стокгольме - слава богу, состоялись, принесли нам массу свежей информации - так что вперед.

ВСПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ИГРЫ

Первым делом напомню отличия олимпийского регламента от командных ЧМ:

- в каждой сборной – не восемь фигуристов, а шесть: по одному человеку в одиночных видах катания (вместо двух мужчин и двух женщин на чемпионате мира) и по одному дуэту – в парных,

- в турнире участвуют не шесть, а десять команд. По итогам коротких программ отсеиваются пять слабейших сборных, остальные пять разыгрывают медали в произвольных,

- за первое место в короткой или произвольной программе сборной начисляется не 12, а 10 очков в командный зачет. В остальном система - такая же, как на ЧМ: шаг составляет одно очко (10 за первое, 9 - за второе, 8 - за третье и т.д.), разрывы в судейских баллах ничего не значат, все зачетные очки, набранные командами, суммируются.

- между короткими и произвольными программами каждая сборная имеет право сделать максимум две замены.

Состав участников командного турнира Игр-2022 пока неизвестен, он определится только в декабре. Но большинство стран несложно вычислить уже сегодня – в частности потому, что они должны отобраться в Пекин минимум в трех личных видах катания, а этот отбор в основном уже позади. По итогам стокгольмского ЧМ условие по олимпийским квотам выполнили восемь сборных: Россия, США, Япония, Китай и Канада получили места на Играх во всех четырех видах, а Италия, Германия и Чехия - в трех.

Остальные смогут добрать квоты в сентябре. Сейчас же две недостающих страны - Францию и Великобританию - я выбрал по таким критериям: они отобрались в Пекин в двух видах и были представлены на ЧМ-2021 во всех четырех.

Вполне допускаю, что реальный состав олимпийского турнира окажется немного иным – скажем, вместо британцев там будет кататься сборная Грузии. Но на борьбу за медали это никак не повлияет и в нашем случае совершенно неважно.

Итак, список команд у нас есть, правила вспомнили – можно начинать. Только сначала - пара оговорок. Во-первых, я пользовался результатами как личного, так и командного ЧМ: какие оценки были выше – те и брал в расчет. И во-вторых, сделал единственное исключение для не выступавших ни в Осаке, ни в Стокгольме – ради четырехкратных чемпионов планеты в танцах на льду Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Насколько мне известно, французы готовятся к Олимпиаде всерьез (еще бы, ведь это единственный титул, которого не хватает в их коллекции!) и без них наш турнир-прогноз стал бы слишком уж виртуальным. Даже по сравнению с Камилой Валиевой, которая лишь осенью дебютирует на «взрослой» международной арене и может здорово перекроить пекинский расклад, но - только в личном первенстве. В командном же у России и так с женским катанием все тип-топ.

Вот теперь все готово. Поехали!

КАКИМ БУДЕТ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ОЛИМПИАДЫ-2022, ЕСЛИ ВСЕ ПОВТОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМ-2021

Короткие программы

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) - 109,65 (10 очков в командный зачет)

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 107,12 (9)

3. Кевин Аймоз (Франция) - 94,69 (8)

4. Михаил Коляда (Россия) – 93,52 (7)

5. Киган Мессинг (Канада) - 93,51 (6)

6. Маттео Риццо (Италия) - 83,30 (5)

7. Михал Бржезина (Чехия) – 81,43 (4)

8. Боян Цзинь (Китай) – 77,95 (3)

9. Пауль Фентц (Германия) – 68,43 (2)

10. Питер Хеллем (Великобритания) – 61,56 (1)

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) - 81,07 (10)

2. Рика Кихира (Япония) - 79,08 (9)

3. Карен Чен (США) - 74,40 (8)

4. Мэйделин Скижас (Канада) – 68,77 (7)

5. Лара Гутманн (Италия) - 60,45 (6)

6. Николь Шотт (Германия) - 59,09 (5)

7. Элишка Бржезинова (Чехия) – 58,81 (4)

8. Чен Хонюй (Китай) - 58,81 (3)

9.Наташа Маккей (Великобритания) - 58,15 (2)

10. Майя Маццара (Франция) – 55,31 (1)

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 80,16 (10)

2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) - 77,62 (9)

3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 66,09 (8)

4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) - 65,82 (7)

5. Алекса Нерим/Брэндон Фрэзер(США) – 65,68 (6)

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 63,45 (5)

7. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 61,37 (4)

8. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 57,48 (3)

9. Елизавета Жук/Мартин Бидар (Чехия) - 54,30 (2)

10. Зо Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 38,79 (1)

Танцы

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 90,03* (10)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 88,15 (9)

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 86,05 (8)

4. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) - 83,37 (7)

5. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 82,93 (6)

6. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 77,42 (5)

7. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) - 73,97 (4)

8. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) - 68,37 (3)

9. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 68,02 (2)

10. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 64,00 (1)

* Личный рекорд прошлого сезона (в нынешнем не выступали).

Командный зачет после коротких программ

1. Россия - 36

2. США - 32

3. Япония - 27

4. Италия - 25

5. Канада - 25

--------------------

6. Франция - 23

7. Китай - 19

8. Германия - 13

9. Чехия - 11

10. Великобритания - 9

Произвольные программы

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) - 222,03 (10)

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 193,76 (9)

3. Михаил Коляда (Россия) - 180,72 (8)

4. Киган Мессинг (Канада) - 176,75 (7)

5. Даниэль Грассль (Италия) – 163,38 (6)

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) - 160,58 (10)

2. Каори Сакамото (Япония) - 150,29 (9)

3. Карен Чен (США) - 134,23 (8)

4. Лара Гутман (Италия) - 119,14 (7)

5. Мэйделин Скижас (Канада) - 117,01 (6)

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 151,80 (10)

2. Алекса Нерим/Брэндон Фрэзер (США) - 133,63 (9)

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) - 131,84 (8)

4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 130,83 (7)

5. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 128,24 (6)

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 133,02 (10)

2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 130,98 (9)

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 128,66 (8)

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,75 (7)

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 100,82 (6)

Командный зачет. Итог

* Очки (место в короткой программе+место в произвольной программе)

Результаты таких же виртуальных турниров в предыдущие годы

2020

1. Россия - 75

2. США - 66

3. Япония - 54

4. Канада - 54

5. Китай - 52

6. Италия - 21

7. Франция - 20

8. Германия - 17

9. Грузия - 14

10. Австралия - 7

2019

1. Россия - 71

2. США - 63

3. Франция - 60

4. Канада - 58

5. Япония - 53

6. Италия - 22

7. Китай - 21

8. Австралия - 12

9. Германия - 11

10. Великобритания - 9

КОЛЯДЕ НУЖЕН ВТОРОЙ ЧЕТВЕРНОЙ? ЗА КОМАНДУ – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!

Как видите, никакими «+15» от второго места, как в Осаке, здесь не пахнет. Более того, по сравнению с прошлогодним прогнозом отрыв России от сборной США – нашего единственного конкурента в споре за золото – даже сократился: было девять очков, а стало семь. И это - после всех наших побед минувшего сезона?! Как же так?..

На самом деле, не изменилось ничего. Колебания туда-сюда на одно-два очка не имеют значения - они укладываются в рамки статистической погрешности и не способны всерьез повлиять на солидную разницу в «+7». Такой гандикап может пострадать только от серьезного провала нашей сборной – места на четыре, не меньше.

А где возможен такой провал? Произвольные программы с их куцым списком из пяти сборных вычеркиваем сразу. Как и танцы, где нет падений и потеря пары баллов считается грубой ошибкой. В парном катании и у женщин россияне при плохом прокате могут опуститься вниз на строчку-другую, но не более – дальше там пропасть в десятки баллов. Остается единственное потенциально слабое место: мужская короткая программа. Та самая, где Михаил Коляда подвел сборную в Пхенчхане-2018 – и где он, надеюсь, вернет нам командное золото в Пекине. Судя по Стокгольму и Осаке, Коляда к этому готов.

Напомню, что в прошлогоднем виртуальном турнире у нас «катался» Дмитрий Алиев. В ранге действующего чемпиона Европы – и с местами-оценками даже получше, чем у нынешнего Коляды. Но той стабильности, какую Михаил обрел за последний год, перейдя к тренеру Алексею Мишину, у Алиева не было даже близко. А в команде, как вы уже поняли, стабильность важнее всего. Особенно у одиночников, где, запоров пару прыжков, можно запросто грохнуться в конец десятки – как, собственно, и произошло в Пхенчхане с молодым, «домишинским» Колядой.

С тех пор парень возмужал, заматерел. Теперь он не просто мечтает об олимпийской медали, а идет к ней – планомерно, шаг за шагом. Однако медали бывают разные. Чтобы забраться на пьедестал Пекина в личном виде, Коляде кровь из носу нужен второй стабильный четверной, они его с Мишиным вовсю готовят и обязательно пустят в ход, но – только не в короткой командного турнира. Умоляю, ни в коем случае! Здесь надо четко сделать «на плюс» родной-единственный тулуп, получить за девяносто баллов, как в Стокгольме с Осакой, и все, дело в шляпе. Михаил Коляда и вся сборная России - олимпийские чемпионы.

Вот потом рискуйте, сколько душе угодно, гоняясь за Ханю, Ченом и прочими ветряными мельницами. А здесь - ни-ни. И будем вам счастье. Да и нам заодно.

источник: «Советский спорт»
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