В Пекине будет труднее, чем в Осаке. Но если Коляда справится, то золото наше

- между короткими и произвольными программами каждая сборная имеет право сделать максимум две замены.
Состав участников командного турнира Игр-2022 пока неизвестен, он определится только в декабре. Но большинство стран несложно вычислить уже сегодня – в частности потому, что они должны отобраться в Пекин минимум в трех личных видах катания, а этот отбор в основном уже позади. По итогам стокгольмского ЧМ условие по олимпийским квотам выполнили восемь сборных: Россия, США, Япония, Китай и Канада получили места на Играх во всех четырех видах, а Италия, Германия и Чехия - в трех.
Остальные смогут добрать квоты в сентябре. Сейчас же две недостающих страны - Францию и Великобританию - я выбрал по таким критериям: они отобрались в Пекин в двух видах и были представлены на ЧМ-2021 во всех четырех.
Вполне допускаю, что реальный состав олимпийского турнира окажется немного иным – скажем, вместо британцев там будет кататься сборная Грузии. Но на борьбу за медали это никак не повлияет и в нашем случае совершенно неважно.
Итак, список команд у нас есть, правила вспомнили – можно начинать. Только сначала - пара оговорок. Во-первых, я пользовался результатами как личного, так и командного ЧМ: какие оценки были выше – те и брал в расчет. И во-вторых, сделал единственное исключение для не выступавших ни в Осаке, ни в Стокгольме – ради четырехкратных чемпионов планеты в танцах на льду Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Насколько мне известно, французы готовятся к Олимпиаде всерьез (еще бы, ведь это единственный титул, которого не хватает в их коллекции!) и без них наш турнир-прогноз стал бы слишком уж виртуальным. Даже по сравнению с Камилой Валиевой, которая лишь осенью дебютирует на «взрослой» международной арене и может здорово перекроить пекинский расклад, но - только в личном первенстве. В командном же у России и так с женским катанием все тип-топ.
Вот теперь все готово. Поехали!
КАКИМ БУДЕТ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ОЛИМПИАДЫ-2022, ЕСЛИ ВСЕ ПОВТОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМ-2021
Короткие программы
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) - 109,65 (10 очков в командный зачет)
2. Юдзуру Ханю (Япония) - 107,12 (9)
3. Кевин Аймоз (Франция) - 94,69 (8)
4. Михаил Коляда (Россия) – 93,52 (7)
5. Киган Мессинг (Канада) - 93,51 (6)
6. Маттео Риццо (Италия) - 83,30 (5)
7. Михал Бржезина (Чехия) – 81,43 (4)
8. Боян Цзинь (Китай) – 77,95 (3)
9. Пауль Фентц (Германия) – 68,43 (2)
10. Питер Хеллем (Великобритания) – 61,56 (1)
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) - 81,07 (10)
2. Рика Кихира (Япония) - 79,08 (9)
3. Карен Чен (США) - 74,40 (8)
4. Мэйделин Скижас (Канада) – 68,77 (7)
5. Лара Гутманн (Италия) - 60,45 (6)
6. Николь Шотт (Германия) - 59,09 (5)
7. Элишка Бржезинова (Чехия) – 58,81 (4)
8. Чен Хонюй (Китай) - 58,81 (3)
9.Наташа Маккей (Великобритания) - 58,15 (2)
10. Майя Маццара (Франция) – 55,31 (1)
Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 80,16 (10)
2. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) - 77,62 (9)
3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 66,09 (8)
4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) - 65,82 (7)
5. Алекса Нерим/Брэндон Фрэзер(США) – 65,68 (6)
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 63,45 (5)
7. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 61,37 (4)
8. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) - 57,48 (3)
9. Елизавета Жук/Мартин Бидар (Чехия) - 54,30 (2)
10. Зо Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 38,79 (1)
Танцы
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 90,03* (10)
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 88,15 (9)
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 86,05 (8)
4. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) - 83,37 (7)
5. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) - 82,93 (6)
6. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 77,42 (5)
7. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) - 73,97 (4)
8. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) - 68,37 (3)
9. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 68,02 (2)
10. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 64,00 (1)
* Личный рекорд прошлого сезона (в нынешнем не выступали).
Командный зачет после коротких программ
1. Россия - 36
2. США - 32
3. Япония - 27
4. Италия - 25
5. Канада - 25
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6. Франция - 23
7. Китай - 19
8. Германия - 13
9. Чехия - 11
10. Великобритания - 9
Произвольные программы
Мужчины
1. Нэйтан Чен (США) - 222,03 (10)
2. Юдзуру Ханю (Япония) - 193,76 (9)
3. Михаил Коляда (Россия) - 180,72 (8)
4. Киган Мессинг (Канада) - 176,75 (7)
5. Даниэль Грассль (Италия) – 163,38 (6)
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) - 160,58 (10)
2. Каори Сакамото (Япония) - 150,29 (9)
3. Карен Чен (США) - 134,23 (8)
4. Лара Гутман (Италия) - 119,14 (7)
5. Мэйделин Скижас (Канада) - 117,01 (6)
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 151,80 (10)
2. Алекса Нерим/Брэндон Фрэзер (США) - 133,63 (9)
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) - 131,84 (8)
4. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 130,83 (7)
5. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 128,24 (6)
Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 133,02 (10)
2. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 130,98 (9)
3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 128,66 (8)
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,75 (7)
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) - 100,82 (6)
Командный зачет. Итог
* Очки (место в короткой программе+место в произвольной программе)
Результаты таких же виртуальных турниров в предыдущие годы
2020
1. Россия - 75
2. США - 66
3. Япония - 54
4. Канада - 54
5. Китай - 52
6. Италия - 21
7. Франция - 20
8. Германия - 17
9. Грузия - 14
10. Австралия - 7
2019
1. Россия - 71
2. США - 63
3. Франция - 60
4. Канада - 58
5. Япония - 53
6. Италия - 22
7. Китай - 21
8. Австралия - 12
9. Германия - 11
10. Великобритания - 9
КОЛЯДЕ НУЖЕН ВТОРОЙ ЧЕТВЕРНОЙ? ЗА КОМАНДУ – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
Как видите, никакими «+15» от второго места, как в Осаке, здесь не пахнет. Более того, по сравнению с прошлогодним прогнозом отрыв России от сборной США – нашего единственного конкурента в споре за золото – даже сократился: было девять очков, а стало семь. И это - после всех наших побед минувшего сезона?! Как же так?..
На самом деле, не изменилось ничего. Колебания туда-сюда на одно-два очка не имеют значения - они укладываются в рамки статистической погрешности и не способны всерьез повлиять на солидную разницу в «+7». Такой гандикап может пострадать только от серьезного провала нашей сборной – места на четыре, не меньше.
А где возможен такой провал? Произвольные программы с их куцым списком из пяти сборных вычеркиваем сразу. Как и танцы, где нет падений и потеря пары баллов считается грубой ошибкой. В парном катании и у женщин россияне при плохом прокате могут опуститься вниз на строчку-другую, но не более – дальше там пропасть в десятки баллов. Остается единственное потенциально слабое место: мужская короткая программа. Та самая, где Михаил Коляда подвел сборную в Пхенчхане-2018 – и где он, надеюсь, вернет нам командное золото в Пекине. Судя по Стокгольму и Осаке, Коляда к этому готов.
Напомню, что в прошлогоднем виртуальном турнире у нас «катался» Дмитрий Алиев. В ранге действующего чемпиона Европы – и с местами-оценками даже получше, чем у нынешнего Коляды. Но той стабильности, какую Михаил обрел за последний год, перейдя к тренеру Алексею Мишину, у Алиева не было даже близко. А в команде, как вы уже поняли, стабильность важнее всего. Особенно у одиночников, где, запоров пару прыжков, можно запросто грохнуться в конец десятки – как, собственно, и произошло в Пхенчхане с молодым, «домишинским» Колядой.
С тех пор парень возмужал, заматерел. Теперь он не просто мечтает об олимпийской медали, а идет к ней – планомерно, шаг за шагом. Однако медали бывают разные. Чтобы забраться на пьедестал Пекина в личном виде, Коляде кровь из носу нужен второй стабильный четверной, они его с Мишиным вовсю готовят и обязательно пустят в ход, но – только не в короткой командного турнира. Умоляю, ни в коем случае! Здесь надо четко сделать «на плюс» родной-единственный тулуп, получить за девяносто баллов, как в Стокгольме с Осакой, и все, дело в шляпе. Михаил Коляда и вся сборная России - олимпийские чемпионы.
Вот потом рискуйте, сколько душе угодно, гоняясь за Ханю, Ченом и прочими ветряными мельницами. А здесь - ни-ни. И будем вам счастье. Да и нам заодно.