ТВ-рейтинги: утренняя Щербакова проиграла вечерней – и обе ушли на каникулы

По данным компании «Медиаскоп», исследующей зрительскую аудиторию в городах с населением от ста тысяч жителей, последний крупный турнир фигуристов в завершившемся сезоне с четверга по воскресенье ежедневно смотрело от одного до 1,7 миллиона россиян. Это на сорок процентов меньше, чем во время мартовского личного чемпионата мира в Стокгольме, но здесь надо делать поправку на разницу в часовых поясах: в Осаке соревнования шли не в прайм-тайм, а в основном с утра и заканчивались к двум дня по московскому, а то и раньше.

Если же посмотреть на так называемою долю – процент не от общего количества телевизоров, а от включенных в данное время суток, то самая смотрибельная трансляция с командного ЧМ занимает в годовом хит-параде не 14-е, а второе место – уступая лишь такой же женской произвольной программе из Стокгольма с участием тех же Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. В одном случае доля равна примерно одной седьмой, в другом – одной шестой, что довольно-таки близко.

БАЮЛ «НАЕХАЛА» НА ШОУ ТУТБЕРИДЗЕ

Перед ЧМ в Осаке на Первом канале с неплохим рейтингом больше двух процентов и аудиторией около полутора миллионов человек прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В нем вместе с Щербаковой катались Камила Валиева, Алена Косторная, недавно вернувшаяся в «Хрустальный» от Евгения Плющенко, а также – гвоздь программы! – Алина Загитова и Евгения Медведева. Номера все исполняли, разумеется, показательные, но это не помешало программе заскочить в конец первой рейтинговой десятки с начала спортивной ТВ-весны и в топ-25 с начала года.

После шоу чемпионка Олимпиады-1994 Оксана Баюл попыталась учинить скандальчик: украинка обвинила организаторов в плагиате – мол, название взято у известной американской труппы «Champions on Ice». Однако этот «наезд» мало кто воспринял всерьез - покрутили пальцами у виска, да и забыли.

ПРОВАЛ «ЭЛЬ КЛАССИКО» НА «РЕН ТВ»

Теперь фигуристы ушли на каникулы и вернутся на экран только к осени. Из других событий последних недель первым делом стоит упомянуть отборочный матч нашей футбольной сборной в Словакии. Его транслировало «Матч ТВ», и показатели вышли не шибко впечатляющими: рейтинг 1,7 – такой же, как у игры россиян на Мальте, и почти вдвое ниже, чем у их третьей встречи из мартовского «окна» - со словенцами.