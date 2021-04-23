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Тростинка из булатной стали. В чем феномен Щербаковой – и каково ее будущее?
23 апреля 16:05
автор: Лев Тигай
автор фото: ISU

Тростинка из булатной стали. В чем феномен Щербаковой – и каково ее будущее?

Героиней завершившегося сезона стала Анна Щербакова, занявшая трон сильнейшей фигуристки мира.

ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ТЩК

В январе 2020-го, когда она стояла на пьедестале чемпионата Европы в Граце - ступенью ниже Алены Косторной и ступенью выше Александры Трусовой, самым отпетым фантазерам не могло прийти в голову, какие бурные перемены ждут трио ТЩК в ближайшем будущем. Эпидемия коронавируса, отмена ЧМ, летний побег Трусовой и Косторной от Тутберидзе к Евгению Плющенко…

Сегодня и ТЩК-то фактически никакого нет. Трусова, так ничего толком и не выиграв, продолжает упрямо бороться с ветряными мельницами четверных прыжков. Косторная, провалив сезон на новом месте, в ужасе ринулась обратно к Тутберидзе и сейчас потихоньку нащупывает саму себя прежнюю. Одна Щербакова устояла перед первыми соблазнами прорастающей славы, будь то капризные симптомы звездной болезни или личный коттедж у тренировочного катка. Она просто продолжила заниматься тем же, что и раньше, - и вот теперь она чемпионка.

Плюс, конечно, железный характер, который мы с изумлением (даже анины родители разводили руками) обнаружили в этой изящной тростинке. За бальными повадками впечатлительной девицы скрывался металл такой булатной крепости, что из него впору делать не гвозди, как предписывал советский поэт, а бронежилеты с космическими кораблями. Оказывается, вибраниум, выдуманный полвека назад авторами комиксов о супергероях, действительно существует. И не в Америке или мифически-африканской Ваканде, а прямо у нас под боком - в Москве.

КОРОНАЦИЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Или в Челябинске, где состоялась бесспорная кульминация этого сезона. Ни личный ЧМ в Стокгольме, ни командный в Осаке, при всей их всемирности-медальности, не годятся даже в подметки тому фантастическому фейерверку, который 26 декабря в рамках чемпионата России устроили на льду уральского катка «Трактор» Щербакова, Трусова и Камила Валиева, одна за другой приземлившие по два четверных. После каждой из них казалось, что откататься лучше просто невозможно, однако следующая фигуристка немедленно это делала, еще сильней задирая градус всеобщего экстаза.

Когда Щербакова, едва оправившаяся от воспаления легких, но не поддавшаяся на уговоры сняться с произвольной программы, вышла на лед и, отдав все силы до последней капли, идеальным чемпионским прокатом поставила точку в этом коллективном сумасшествии, зал ревел в три ручья. Даже у «Железной леди» Тутберидзе глаза были на мокром месте. Незабываемый, исторический день…

Именно челябинский гала-концерт утвердил Щербакову в «должности» новой мировой примы. После чего Стокгольм с Осакой лишь оформили ее верховенство юридически и материально – посредством призовых. Их, как теперь известно всей стране, Аня предпочитает не тратить в модных бутиках и не копить на черный день, а вкладывать-инвестировать. В едва исполнившиеся в конце марта 17 лет! Ну, и как вам эта «бизнесменша в коньках» со школьной скамьи? Потрясающая, по-другому не скажешь.

КАК НЕ СТАТЬ В ПЕКИНЕ «ВТОРОЙ МЕДВЕДЕВОЙ»?

Сейчас Щербакова на вершине. Но, как вы уже поняли, почивать на лаврах – не в ее характере. К тому же на горизонте маячит главный, еще непокоренный Эверест - олимпийское золото, которое будет разыграно в феврале следующего года в Пекине. И там Ане надо будет снова прыгать выше головы - причем не так, как до сих пор, а еще на порядок выше!

Следы этой тревожной перспективы можно обнаружить в приведенной здесь же таблице, которая иллюстрирует вроде бы идеальный золотой сезон Щербаковой. Я имею в виду февральский «Кубок Первого канала», где ее команда одержала официально-коммерческую победу, но лучшей одиночницей была Валиева. Юная «соседка» Ани по школе Тутберидзе первой в истории женской «фигурки» выдала два чистых проката с четырьмя суперпрыжками, получила невиданные прежде оценки под 270 баллов и разгромила будущую чемпионку мира с разницей «+17».

Валиева - это новое поколение, а значит и новый уровень. Уже в ближайший понедельник, 26 апреля, Камиле исполнится 15, она преодолеет возрастной ценз ISU и получит – как раз к Олимпиаде – допуск на «взрослую» международную арену. Как тут не вспомнить драму с предыдущих зимних Игр в Пхенчхане, где ровесница нынешней Валиевой Алина Загитова отобрала золото у прежней королевы Евгении Медведевой? Последняя тогда была опытней соперницы-дебютантки ровно на те же два сезона, как сейчас Щербакова.

Заметьте: несмотря на серию ярких побед, Щербакова-20/21 не превосходит по сложности саму себя годичной давности – скорее, наоборот. Прошлой зимой она прыгала в произвольной по три четверных, тогда как нынешней – максимум два. На обоих ЧМ ей и по одному хватило, в Стокгольме – так даже с падением. Отчасти это связано с прогрессом Ани в «общем катании» и в плане авторитета у судей, однако соперницы ей тоже «помогли»: Трусова сдала, Косторная пропала – а поколение Валиевой еще не пришло, их время наступит только осенью.

С другой стороны, нужно делать поправку на болезни, преследовавшие Щербакову в последние месяцы. Именно болезни, а не травмы, которые накрыли Медведеву перед Пхенчханом, не дали ей подойти к Играм в идеальной форме и не отпускают Женю до сих пор. Щербакова же с проблемами роста-взросления пока справляется вроде бы неплохо. Если летом она как следует поработает над прыжковым набором и потом дойдет до Олимпиады без болячек, то все может быть.

В том, что сама она расшибется в лепешку ради Пекина, сомнений нет. Эту «стальную тростинку» просто так не сломаешь.

источник: «Советский спорт»
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