Тутберидзе идет в парное катание. Что это будет: новая революция или авантюра?

Об этом глава знаменитой школы «Хрустальный» заявила в конце минувшей недели на телешоу «Вечерний Ургант». Вот что Тутберидзе ответила на вопрос о новом направлении в своей работе: «Это интересно. Мне кажется, там есть какой-то пробел. Пары почему-то плохо прыгают. Конечно, они много времени тратят на парные элементы, но если прыжки правильно поддерживать, то с ними будет лучше… Еще не всегда нравятся программы. Мне кажется, время ушло немного вперед, а некоторые пары остались там, где были».

В том, что касается прыжков, с Тутберидзе не поспоришь. Да и зачем? Всем, кто в теме, и так давно известно: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море, а дуэты фигуристов - как российские, так и зарубежные - ошибаются при исполнении параллельных прыжков.

При нынешних правилах, три года назад сделавших бессмысленным освоение четверных выбросов и подкруток (выигрыш в баллах резко уменьшился, а высокий риск получить травму остался), все пары делают на льду практически одно и то же. И судьба медалей часто зависит от того, кто прыгнул стандартные тулуп и сальхов чисто, а кто их недокрутил, сдвоил или, не дай бог, упал. Или другой пример: наши Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым, которые среди юниоров выиграли все, что можно, но застопорились у порога «взрослой» элиты исключительно из-за отсутствия в арсенале тройных прыжков. Хотя остальными элементами они владеют блестяще. Сейчас в парном катании стало почти, как в одиночном: прыжки решают все. Неудивительно, что парами заинтересовалась Тутберидзе, первой на планете поставившая «на поток» женские четверные. Кому как не ей?

С МУЖЧИНАМИ У «ХРУСТАЛЬНОГО» ПОЛУЧАЕТСЯ НЕВАЖНО

Впрочем, попробовать – еще не значит добиться успеха. Парное катание – это свой, отдельный мир, его не захватишь с нуля одним щелчком пальцев. Не воображайте, что как только здесь появится Тутберидзе, ее дуэты, как по волшебству, запрыгают параллельный лутц и каскады «3+3+3», пусть таковые и разрешены регламентом.

Классных парных тренеров в стране хватает и без Тутберидзе. Тамара Москвина и тандем Великовых в Питере, Нина Мозер и Сергей Доброскоков в Москве, Павел Сюсаренко в Перми высоко держат планку нашей школы, которая в этом виде была и остается «номером один». А в «Хрустальном», при всех его заслугах и мощи, пока нет ни одного спортивного дуэта - лишь несколько танцевальных, причем не из первого ряда.