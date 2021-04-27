Тутберидзе идет в парное катание. Что это будет: новая революция или авантюра?

Об этом глава знаменитой школы «Хрустальный» заявила в конце минувшей недели на телешоу «Вечерний Ургант». Вот что Тутберидзе ответила на вопрос о новом направлении в своей работе: «Это интересно. Мне кажется, там есть какой-то пробел. Пары почему-то плохо прыгают. Конечно, они много времени тратят на парные элементы, но если прыжки правильно поддерживать, то с ними будет лучше… Еще не всегда нравятся программы. Мне кажется, время ушло немного вперед, а некоторые пары остались там, где были».
В том, что касается прыжков, с Тутберидзе не поспоришь. Да и зачем? Всем, кто в теме, и так давно известно: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море, а дуэты фигуристов - как российские, так и зарубежные - ошибаются при исполнении параллельных прыжков.
При нынешних правилах, три года назад сделавших бессмысленным освоение четверных выбросов и подкруток (выигрыш в баллах резко уменьшился, а высокий риск получить травму остался), все пары делают на льду практически одно и то же. И судьба медалей часто зависит от того, кто прыгнул стандартные тулуп и сальхов чисто, а кто их недокрутил, сдвоил или, не дай бог, упал. Или другой пример: наши Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым, которые среди юниоров выиграли все, что можно, но застопорились у порога «взрослой» элиты исключительно из-за отсутствия в арсенале тройных прыжков. Хотя остальными элементами они владеют блестяще. Сейчас в парном катании стало почти, как в одиночном: прыжки решают все. Неудивительно, что парами заинтересовалась Тутберидзе, первой на планете поставившая «на поток» женские четверные. Кому как не ей?
С МУЖЧИНАМИ У «ХРУСТАЛЬНОГО» ПОЛУЧАЕТСЯ НЕВАЖНО
Впрочем, попробовать – еще не значит добиться успеха. Парное катание – это свой, отдельный мир, его не захватишь с нуля одним щелчком пальцев. Не воображайте, что как только здесь появится Тутберидзе, ее дуэты, как по волшебству, запрыгают параллельный лутц и каскады «3+3+3», пусть таковые и разрешены регламентом.
Классных парных тренеров в стране хватает и без Тутберидзе. Тамара Москвина и тандем Великовых в Питере, Нина Мозер и Сергей Доброскоков в Москве, Павел Сюсаренко в Перми высоко держат планку нашей школы, которая в этом виде была и остается «номером один». А в «Хрустальном», при всех его заслугах и мощи, пока нет ни одного спортивного дуэта - лишь несколько танцевальных, причем не из первого ряда.
Так что блиц-революций ждать не стоит. Скажем, с мужчинами Тутберидзе работает давно, с начала десятых, но пробиться там у нее не получается. Были три неплохих года (2013-2016) с Сергеем Вороновым, были молодые таланты Адьян Питкеев и Алексей Ерохов, но ничего похожего на женский «звездный конвейер» с его тотальным доминированием тут и близко не видно - даже в масштабах внутренней арены.
Собственно, какие одиночники сейчас есть у «Хрустального»? Даниил Самсонов в 14 лет заставил говорить о себе, как о «новой надежде России», однако последний год борется не столько с соперниками, сколько с собственными коленями. «Вечно перспективный» Морис Квителашвили в свои 26 сподобился на одинокую бронзу ЧЕ (и то все удивились), а на недавнем чемпионате мира занял типовое 14-е место. Есть еще гениальный вундеркинд Николай Колесников, но ему-то всего 11! Получается, опять говорим о гипотетических звездах будущего - за неимением реальных звезд в настоящем.
ЗАГАДКА ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВА
В общем, спасать парное катание от якобы грозящей ему монополии с криками а-ля-Плющенко «Хрустальный» все купил!» пока, мягко говоря, рановато. Для начала лучше понять: с кого именно Тутберидзе начнет свой парный эксперимент. Не воспринимать же всерьез намеки Дмитрия Губерниева на возвращение в большой спорт Алины Загитовой в новом качестве - партнерши?
Куда любопытнее, что в «Самбо-70» сейчас тренируются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Из-за коронавирусных барьеров двукратные чемпионы Европы уже целый год разрываются между Россией и Америкой, где находится их наставница Марина Зуева. Постоянного льда в Москве у пары нет, и когда Тарасову и Морозова пригласили выступить в недавнем шоу-туре Тутберидзе, то, естественно, предоставили им время для подготовки на катке в «Хрустальном» - вместе с российским тренером дуэта Максимом Траньковым.
Последний утверждает, что о переходе фигуристов к Тутберидзе речь пока не идет: 15 мая Тарасова с Морозовым должны быть в США и начинать подготовку к олимпийскому сезону под руководством Зуевой. Хотя слухи, как вы понимаете, уже бурлят вовсю – и ведь речь идет о паре, которая много лет страдает именно от прыжковых ошибок.
Вот и на ЧМ-2021 в Стокгольме, куда Женя с Володей ехали чемпионами страны, они стали только четвертыми, запоров тулуп в короткой программе и каскад в произвольной. Выбросы у ребят - едва ли не лучшие в мире, подкрутки - лучшие без всяких «если», компоненты им тоже ставят высоко, а стабильности в прыжках как не было, так и нет. Если бы Тарасова и Морозов прыгали, как девчонки из «Хрустального», даже трудно представить, сколько титулов они бы уже выиграли сейчас – и сколько могли бы выиграть в будущем. И ведь на носу – Олимпиада-2022 в Пекине. Не повторить бы там Пхенчхан, где три года назад они остались все с той же «деревянной» медалью…
Так что работа с Тутберидзе – на постоянной основе или в виде периодических консультаций – для этого дуэта может оказаться весьма кстати. И в любом случае парный эксперимент «Хрустального» можно только приветствовать. Получится у них или нет – другой вопрос, но хуже от этого точно никому не будет.