Валиевой стукнуло 15. Путь для новой королевы открыт

Юниорские международные соревнования не проводятся уже больше года, так что Валиевой все это время приходилось довольствоваться внутренними турнирами. Причем сказать, что она там все выигрывала, нельзя: один из отборочных этапов Кубка России, финал того же КР - вот, собственно, и все победы Камилы за минувший сезон. Не шибко впечатляет на фоне новой чемпионки мира Анны Щербаковой или победительницы московского Гран-при Елизаветы Туктамышевой.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Но если задаться вопросом, кто из фигуристок, претендующих на медали Олимпиады-2022 в Пекине, добился наибольшего прогресса за последние полгода – не по титулам-медалям, а по существу, в плане мастерства – то именно Валиева будет бесспорным «номером один». Здесь у нее просто нет конкуренток.

Собственно, чем занимались в прошедшем сезоне другие звезды разной степени совершеннолетия? Боролись с коронавирусом и прочими болячками да пытались исполнять то, что уже делали раньше – либо с переменным успехом, как Щербакова, Туктамышева и Александра Трусова, либо без оного, как Алена Косторная, Рика Кихира, Ю Юн и Алиса Лю.

А теперь давайте-ка пробежимся по сезону Валиевой. В короткой программе декабрьского КР она с первой же попытки приземляет на соревнованиях тройной аксель. Под новый год выдает суперпрокат произвольной с двумя четверными тулупами на историческом чемпионате страны в Челябинске, где занимает второе место между столь же феноменальными Щербаковой и Трусовой. И, наконец, в феврале предъявляет публике еще одну новинку: сальхов в четыре оборота. Пусть сыроватый, пусть с падением, но разница в динамике все равно очевидна: пока остальные топчутся на месте, Камила неумолимо идет вперед, покоряя рубеж за рубежом.

Все турниры Валиевой в сезоне-2020/21

* Командный турнир: место команды (место по сумме баллов среди одиночниц)

ОТКРОВЕНИЕ ЗА ГОД ДО ПЕКИНА

Хотя кульминацией ее сезона стал другой турнир. Коммерческий, командный, неофициальный – в общем, второстепенный со всех, казалось бы, сторон. По идее, на «Кубке Первого канала» не разыгрывалось ничего кроме денег. Но именно там, на льду «Мегаспорта» мы увидели нечто куда большее, чем борьба за текущие титулы и места на подиуме - мы увидели Будущее. В первый уик-энд февраля, то есть, ровно за год до открытия пекинских Игр.

Впервые в истории фигуристка чисто исполнила на одном турнире две программы с четырьмя суперпрыжками. И получила за это небывалые 269,44 балла - на пять больше личного максимума Щербаковой (кроме нее за 260 не забирался никто) и на 22 (!) выше официального мирового рекорда Косторной.

Я не поленился и подсчитал: если бы компоненты Валиевой не сокращались бы на 20 процентов, а шли в зачет целиком, как у мужчин, ее сумма составила бы 298,45. Триста! Что, в частности, означает гарантированное серебро ЧМ-2021 среди одиночников – позади Нэйтана Чена, но впереди Юдзуру Ханю и всех остальных.

ДЕВИЧИЙ БАЛЕТ С МУЖСКИМИ ПРЫЖКАМИ

Это сравнение – вовсе не притянутая за уши фантастика, валиевский набор элементов – вполне себе мужской. Никаких вам бабьих двойных акселей, которые делают даже Щербакова с Трусовой, все прыжки – минимум в три оборота. Скажем, второго фигуриста США Джэйсона Брауна, стабильно входящего в мировой топ-10, Камила в плане техники превосходит по всем статьям – начиная с количества четверных и заканчивая качеством вращений. Последние у женственно гибкого американца считаются эталоном для Хомо сапиенс сильного пола, но против Валиевой с ее балетной чудо-растяжкой это, знаете ли, детский сад.

В этом-то и заключается уникальность Камилы: сочетание девичьей грации с невероятной для школьницы мощью. Посмотрите на видео, какой высоченный у нее четверной тулуп – просто под потолок! К которому она, вращаясь в воздухе, еще поднимает обе руки - и не изредка, а постоянно. Из 14 прыжков Валиевой на «Кубке Первого канала» лишь один был исполнен в стандартной группировке – можно считать, что она ей уже не пользуется.

Ни одному мужику такое просто в голову не придет. Потому и ставят Камиле не просто высокие, а предельные оценки: что за «3А» в короткой, что за «4Т» в произвольной она получила в среднем «+4,7» из возможных «плюс пяти». Пусть ФФККР не стала публиковать судейские протоколы с февральского шоу-турнира, эти надбавки легко вычисляются по архивной телетрансляции Первого канала - через цифры из онлайн-окошка в левом верхнем углу экрана.

ПО МАРШРУТУ ЗАГИТОВОЙ, НО ЕЩЕ КРУЧЕ

Вот и получается, что Щербакова в Стокгольме, Туктамышева на Гран-при и они обе на командном ЧМ в Осаке разыгрывали звания этого сезона, а Валиева показала всем, что их ждет в сезоне следующем. Причем даже понаглядней, чем Алина Загитова четырехлетней давности, которая тоже переходила во «взрослые» накануне своего олимпийского триумфа. То, что «эта девочка идет на главное золото», все понимали и про Загитову, но тогда мы хотя бы знали, чего именно от нее ждать. Предел же возможностей Валиевой совершенно неизвестен – не только нам с вами, но, возможно, и самой Камиле, и ее тренеру Этери Тутберидзе.

Подобное «ощущение беспредельности» прежде возникало разве что в случае с Трусовой. Только у Саши оно было связано исключительно с прыжками. А Валиева – это все сразу, «в одном флаконе»: она прыгает как Трусова, катается как Косторная и «делает балет» не хуже Загитовой. Другой уровень, другой виток эволюции, другая эпоха…

Пятнадцать Камиле исполнилось в понедельник, 26 апреля, и день рождения она встретила на гастролях ледового шоу в Узбекистане. То есть, рядом с Китаем - до Олимпиады ей во всех смыслах рукой подать.