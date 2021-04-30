ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.80 Х 3.90 П2 1.94
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.50
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.30
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.10 Х 2.70 П2 2.80
Валиевой стукнуло 15. Путь для новой королевы открыт
30 апреля 14:59
автор: Лев Тигай

Валиевой стукнуло 15. Путь для новой королевы открыт

Камила Валиева преодолела возрастной ценз и теперь может кататься на «взрослых» турнирах ISU - с предстоящего, олимпийского сезона, который обещает стать для нее триумфальным.

Юниорские международные соревнования не проводятся уже больше года, так что Валиевой все это время приходилось довольствоваться внутренними турнирами. Причем сказать, что она там все выигрывала, нельзя: один из отборочных этапов Кубка России, финал того же КР - вот, собственно, и все победы Камилы за минувший сезон. Не шибко впечатляет на фоне новой чемпионки мира Анны Щербаковой или победительницы московского Гран-при Елизаветы Туктамышевой.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Но если задаться вопросом, кто из фигуристок, претендующих на медали Олимпиады-2022 в Пекине, добился наибольшего прогресса за последние полгода – не по титулам-медалям, а по существу, в плане мастерства – то именно Валиева будет бесспорным «номером один». Здесь у нее просто нет конкуренток.

Собственно, чем занимались в прошедшем сезоне другие звезды разной степени совершеннолетия? Боролись с коронавирусом и прочими болячками да пытались исполнять то, что уже делали раньше – либо с переменным успехом, как Щербакова, Туктамышева и Александра Трусова, либо без оного, как Алена Косторная, Рика Кихира, Ю Юн и Алиса Лю.

А теперь давайте-ка пробежимся по сезону Валиевой. В короткой программе декабрьского КР она с первой же попытки приземляет на соревнованиях тройной аксель. Под новый год выдает суперпрокат произвольной с двумя четверными тулупами на историческом чемпионате страны в Челябинске, где занимает второе место между столь же феноменальными Щербаковой и Трусовой. И, наконец, в феврале предъявляет публике еще одну новинку: сальхов в четыре оборота. Пусть сыроватый, пусть с падением, но разница в динамике все равно очевидна: пока остальные топчутся на месте, Камила неумолимо идет вперед, покоряя рубеж за рубежом.

Все турниры Валиевой в сезоне-2020/21

* Командный турнир: место команды (место по сумме баллов среди одиночниц)

ОТКРОВЕНИЕ ЗА ГОД ДО ПЕКИНА

Хотя кульминацией ее сезона стал другой турнир. Коммерческий, командный, неофициальный – в общем, второстепенный со всех, казалось бы, сторон. По идее, на «Кубке Первого канала» не разыгрывалось ничего кроме денег. Но именно там, на льду «Мегаспорта» мы увидели нечто куда большее, чем борьба за текущие титулы и места на подиуме - мы увидели Будущее. В первый уик-энд февраля, то есть, ровно за год до открытия пекинских Игр.

Впервые в истории фигуристка чисто исполнила на одном турнире две программы с четырьмя суперпрыжками. И получила за это небывалые 269,44 балла - на пять больше личного максимума Щербаковой (кроме нее за 260 не забирался никто) и на 22 (!) выше официального мирового рекорда Косторной.

Я не поленился и подсчитал: если бы компоненты Валиевой не сокращались бы на 20 процентов, а шли в зачет целиком, как у мужчин, ее сумма составила бы 298,45. Триста! Что, в частности, означает гарантированное серебро ЧМ-2021 среди одиночников – позади Нэйтана Чена, но впереди Юдзуру Ханю и всех остальных.

ДЕВИЧИЙ БАЛЕТ С МУЖСКИМИ ПРЫЖКАМИ

Это сравнение – вовсе не притянутая за уши фантастика, валиевский набор элементов – вполне себе мужской. Никаких вам бабьих двойных акселей, которые делают даже Щербакова с Трусовой, все прыжки – минимум в три оборота. Скажем, второго фигуриста США Джэйсона Брауна, стабильно входящего в мировой топ-10, Камила в плане техники превосходит по всем статьям – начиная с количества четверных и заканчивая качеством вращений. Последние у женственно гибкого американца считаются эталоном для Хомо сапиенс сильного пола, но против Валиевой с ее балетной чудо-растяжкой это, знаете ли, детский сад.

В этом-то и заключается уникальность Камилы: сочетание девичьей грации с невероятной для школьницы мощью. Посмотрите на видео, какой высоченный у нее четверной тулуп – просто под потолок! К которому она, вращаясь в воздухе, еще поднимает обе руки - и не изредка, а постоянно. Из 14 прыжков Валиевой на «Кубке Первого канала» лишь один был исполнен в стандартной группировке – можно считать, что она ей уже не пользуется.

Ни одному мужику такое просто в голову не придет. Потому и ставят Камиле не просто высокие, а предельные оценки: что за «3А» в короткой, что за «4Т» в произвольной она получила в среднем «+4,7» из возможных «плюс пяти». Пусть ФФККР не стала публиковать судейские протоколы с февральского шоу-турнира, эти надбавки легко вычисляются по архивной телетрансляции Первого канала - через цифры из онлайн-окошка в левом верхнем углу экрана.

ПО МАРШРУТУ ЗАГИТОВОЙ, НО ЕЩЕ КРУЧЕ

Вот и получается, что Щербакова в Стокгольме, Туктамышева на Гран-при и они обе на командном ЧМ в Осаке разыгрывали звания этого сезона, а Валиева показала всем, что их ждет в сезоне следующем. Причем даже понаглядней, чем Алина Загитова четырехлетней давности, которая тоже переходила во «взрослые» накануне своего олимпийского триумфа. То, что «эта девочка идет на главное золото», все понимали и про Загитову, но тогда мы хотя бы знали, чего именно от нее ждать. Предел же возможностей Валиевой совершенно неизвестен – не только нам с вами, но, возможно, и самой Камиле, и ее тренеру Этери Тутберидзе.

Подобное «ощущение беспредельности» прежде возникало разве что в случае с Трусовой. Только у Саши оно было связано исключительно с прыжками. А Валиева – это все сразу, «в одном флаконе»: она прыгает как Трусова, катается как Косторная и «делает балет» не хуже Загитовой. Другой уровень, другой виток эволюции, другая эпоха…

Пятнадцать Камиле исполнилось в понедельник, 26 апреля, и день рождения она встретила на гастролях ледового шоу в Узбекистане. То есть, рядом с Китаем - до Олимпиады ей во всех смыслах рукой подать.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучший гол апреля в РПЛ забил Алексей ИоновЛучшим тренером апреля в РПЛ стал Марко НиколичАнтон Худобин впечатлил болельщиков эффектным сэйвом«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаНи стыда, ни совести: узнай звезду по голому фото
Договорные матчи в российском футболе: мифы, реальность и мнение букмекеров
Накануне 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором может определиться чемпион страны сезона-2020/21, поднялась новая волна обсуждения проблемы договорняков в отечественном футболе. Но насколько она актуальна? И что об этой проблеме думают те, кто максимально заинтересован в соблюдении футболистами принципов честной игры?
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика