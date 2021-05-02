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Тарасова и Морозов официально у Тутберидзе, Канада создает суперпару Джеймс-Редфорд
02 мая 16:50
автор: Лев Тигай
автор фото: ISU

Тарасова и Морозов официально у Тутберидзе, Канада создает суперпару Джеймс-Редфорд

Кроме возвращения Александры Трусовой к Этери Тутберидзе в российском и мировом фигурном катании на этой неделе произошло немало других интересных событий.

СОЮЗ С ПЕКИНСКИМ ПРИЦЕЛОМ

Наша национальная федерация «фигурки» официально подтвердила: трехкратные чемпионы России и двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне-2021/22 будут тренироваться в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», которое возглавляет Этери Тутберидзе. Вместе с ней и ее штатными ассистентами готовить дуэт будет Максим Траньков, тренирующий Тарасову и Морозова уже несколько лет.

Последние два сезона Траньков делал это в связке с Мариной Зуевой, которая постоянно живет и работает в США. Но из-за коронавирусных барьеров фигуристам весь минувший сезон приходилось разрываться между заокеанской наставницей и Россией – ведь большинство соревнований проходило в нашей стране. Разумеется, Тарасова с Морозовым не хотели, чтобы эта история продолжилась перед Олимпиадой-2022 в Пекине, и теперь, когда они нашли себе новую «базу» в «Хрустальном», проблема решена.

Тутберидзе, добивавшаяся успехов в основном с одиночницами, столь известные пары не тренировала никогда. Недаром в сезоне-20/21 среди фигуристов «Самбо-70» не было ни одного спортивного дуэта. Однако возможность попробовать силы в новом виде катания знаменитая специалистка восприняла с энтузиазмом. В апрельском выпуске телешоу «Вечерний Ургант» Тутберидзе заявила, что ей было бы интересно поработать с парами - в частности, над параллельными прыжками, которые у многих не отличаются стабильностью, а также над постановками программ.

Именно эти направления были проблемными у Тарасовой и Морозова. Наш самый титулованный дуэт регулярно срывал прыжки, из-за чего ни разу не выигрывал чемпионаты мира. Вот и на недавнем ЧМ-2021 в Стокгольме они стали только четвертыми, показав худший результат среди российских пар. Так что вариант сотрудничества с Тутберидзе оказался привлекательным для обеих сторон.

КУЧА ТИТУЛОВ И 69 ЛЕТ НА ДВОИХ

Перед олимпийским сезоном вернулись в большой спорт и объединились в дуэт две знаменитости из парного катания, ранее выступавшие порознь - канадец Эрик Редфорд и француженка Ванесса Джеймс. Редфорд дважды становился чемпионом мира с Меган Дюамель, а Джеймс выигрывала ЧЕ и финал Гран-при с Морганом Сипре. Североамериканец не выступал на соревнованиях после Игр-2018 в Пхенчхане, где они с Дюамель взяли золото командного турнира, а француженка - с сезона-2019/20 из-за скандала вокруг интимной переписки между Сипре и 13-летней девочкой. В США по этому поводу даже было возбуждено уголовное дело.

В ноябре прошлого года Редфорд и Джеймс пересеклись в телешоу - канадском аналоге нашего «Ледникового периода». Именно там у Эрика возникла идея попробовать кататься вместе – и вот теперь она реализована. Новая пара будет выступать за Канаду – у Джеймс, которая родилась в этой стране, не возникло проблем с получением гражданства, да и французская федерация не стала чинить препятствий. Разрешение на переход уже получено, и звездный дуэт вовсю тренируется в Монреале у Жюли Маркотт – сестры мужа Дюамель и их с Редфордом бывшего тренера Бруно Маркотта.

Свой первый совместный турнир Джеймс и Редфорд планируют в августе. По опыту и титулам им в мире равных не будет, хотя ждать от новой-старой пары серьезного успеха уже на пекинской Олимпиаде вряд ли стоит, ведь остается всего полгода. Слишком маленький срок для этого вида «фигурки». Чтобы по-настоящему скататься нужно сезона два – как было у Алены Савченко между ее возвращением и триумфом в Пхенчхане с Бруно Массо.

Также возникают вопросы по техническому арсеналу Джеймс и Редфорда. Козырем канадца во времена Дюамель был дорогущий тройной лутц, однако новая партнерша им не владеет. Ну, или не владела раньше – вряд ли удастся разучить столь сложный прыжок в 33 года. Кстати, Редфорду в январе исполнилось 36. Интересно посмотреть, как он будет управляться на льду с темнокожей француженкой, которая выше Дюамель на 12 сантиметров. Думаю, для начала им с Джеймс надо хотя бы навязать борьбу первой паре Канады последних двух лет – Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро. А там видно будет.

КОРОТКО: САВЧЕНКО НЕ ВЕРНЕТСЯ, КОСТОРНАЯ ПРИЗЕМЛИЛА ТРИКСЕЛЬ

Так уж получилось, что этот обзор почти целиком посвящен новостям из парного катания. Если Джеймс и Редфорд возвращаются на лед, то уже упомянутая выше олимпийская чемпионка Алена Савченко, собиравшаяся сделать то же самое еще в прошлом году, теперь передумала. Об этом 37-летняя Савченко объявила в соцсетях и, по ее словам, все дело – в пандемии. Мол, я надеялась продолжить кататься, но из-за вируса мы не можем собрать полную команду.

***

Под конец отойдем от пар, но вернемся к Тутберидзе - куда ж без нее?

Пока еще действующая чемпионка Европы и рекордсменка мира Алена Косторная, совершившая «обратный побег в «Хрустальный» в марте, почти на два месяца раньше Александры Трусовой, на ледовом шоу в Ташкенте приземлила тройной аксель. Тот самый, что принес Косторной мировое лидерство в сезоне-19/20 и который она ни разу не прыгала на соревнованиях за последний год, когда тренировалась у Евгения Плющенко.

Как видите, эта попытка – из тех, что «не пытка». Упасть Алена не упала, но недокрут налицо – вполне возможно, что на целых пол-оборота. Так что формулировка «восстановила», моментально подхваченную моими коллегами, не соответствует действительности ни с какого боку. Скорее, это видео говорит об энтузиазме, с которым Косторная ринулась «замаливать грези» после возвращения к Тутберидзе. Сейчас для нее любое ташкентское шоу – почти как соревнования, и похоже, что Алена это прекрасно понимает. То есть, в скором будущем действительно возможен реальный результат.

Может, я и ошибаюсь, но, если сравнивать шансы отобраться в Пекин Косторной и Трусовой – при том, что для них и многих других в сборной остается фактически одно место после Камилы Валиевой и Анны Щербаковой, - то ставить, по-моему, лучше на Косторную.

источник: «Советский спорт»
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