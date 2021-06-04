«Чувствую, что буду кайфовать». Интервью с Елизаветой Туктамышевой

- Минувший отпуск стал самым заслуженным в твоей карьере, ведь сезон ты завершила с серебряной медалью чемпионата мира и золотом командного Кубка мира, где ты была капитаном сборной, - начинает разговор Попова.

- Я невероятно горда и своей командой, и Россией, и самой собой за то, что мы выиграли это золото. Если говорить об отпуске, то я ездила на Мальдивы и это был невероятный отдых. Правда, я там была всего одну неделю, половину которой лил дождь, но это не испортило настроения. Я была там с подругами, и мы всегда находили, чем заняться. Отпуск прошел, и я уже съездила на сборы в Кисловодск. Набираем форму: и я, и вся моя команда.

- Болельщики имели возможность насладиться подробным фоторепортажем из отпуска. Насколько важно для тебя делиться подробностями своей жизни?

- Для меня важно быть на «ты» со соей публикой. Считаю, если ведешь соцсети, то будь откровенен. Я никогда не строю из себя другую личность, мне приятно делиться эмоциями, фотографиями. Если ты откровенен, то можешь найти своих людей, которые будут с тобой на протяжении всей жизни.

- Как прошли первые сборы?

- Сначала занимались ОФП, чтобы привести тело в порядок. Это очень важно, чтобы вновь после отпуска почувствовать себя спортсменом. Постепенно собрали все тройные, в том числе тройной аксель.

- Программы на олимпийский сезон, расскажи о них.

- Постановщиком моей произвольной программы был Никита Михайлов. Он делал мою короткую программу под Билли Айлиш, и мне очень понравилось с ним работать. Музыка мне безумно нравится, но называть ее пока не буду. Чувствую, что буду кайфовать.

- Ты говорила, что музыку к короткой программе предложит Алексей Мишин. А к произвольной, получается, предложила ты.

- Не совсем. Я предложила идею, которую хочу воплотить на льду. Сам стиль, поскольку безумно люблю его. Алексей Николаевич согласился, мы дали задание нашему хореографу и он выбрал очень крутые мелодии. В итоге получилось очень классно и весело.