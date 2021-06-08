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Шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пройдет в тематическом парке развлечений «Сочи Парк»
08 июня 18:00
автор: Сергей Иванов

Шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» пройдет в тематическом парке развлечений «Сочи Парк»

Его показ запланирован с 1 июля по 30 сентября.

«Руслан и Людмила» - один из самых зрелищных и масштабных проектов за всю историю ледовых шоу будет показан на территории главного в России тематического парка развлечений «Сочи Парк» с 1 июля по 30 сентября 2021 года. В ярком и неповторимом мюзикле на льду принимают участие фигуристы мирового уровня. Главные роли исполнят трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, чемпионка Европы в одиночном катании, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, пятикратный чемпион США, двукратный победитель чемпионата четырех континентов Петр Чернышев, а также титулованная российская танцевальная пара чемпионы России, трехкратные бронзовые призеры первенства Европы, серебряные призеры Чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Звездный состав мюзикла на льду пополнят многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира, Олимпийский чемпион Виктор Петренко, четырехкратный чемпион России, многократный призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун, чемпион Crystal Skate, бронзовый призер Santa Claus Cup, серебряный призер Master's de Patinage Филип Уоррен, чемпион России среди юниоров, победитель и призер международных турниров Евгений Кузнецов, многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, чемпион мира среди юниоров, чемпион Универсиады Нодари Маисурадзе, дуэт ледовых акробатов Алексей Полищук и Владимир Беседин и многие другие именитые спортсмены.

Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир), Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова).

Проект, отмеченный множеством почетных премий и наград, покорил сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма Александра Сергеевича Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию. Классический сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире.

Специально для масштабной постановки цирковой шатер тематического парка развлечений «Сочи Парк» трансформировали в современную ледовую сцену, под которую было задействовано 160 м3 льда. Гости парка увидят гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.

«Руслан и Людмила» - это синергия великолепного фигурного катания, красочной сценографии, ярких декораций, роскошных костюмов и, конечно, невероятной музыки, созданной специально для шоу. «После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах. В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви. Именно о них и повествует «Руслан и Людмила», - отметила автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу Татьяна Навка.

«Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу. Пригласить ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений «Сочи Парк», но и увидеть звезд фигурного катания, насладиться невероятным ледовым шоу», - сообщила генеральный директор тематического парка развлечений «Сочи Парк» Людмила Кузнецова.

Билет на шоу, которое, напомним, будет показано в сочинском парке с 1 июля по 30 сентября, можно приобрести на сайте navka.show и sochipark.ru.

источник: «Советский спорт»
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