Девушки дня. Фигуристки или синхронистки?

Большой спорт готовится к выходу из саимозоляции. Фигуристки уже начали заселять «Новогорск», а синхронистки в июне вернутся на «Озеро Круглое». Но до полноценного возобновления тренировочного процесса королевы льда и воды сразятся в «Домашней суперлиге» – командном онлайн-турнире по берпи, который пройдет 27 мая. Представляем участниц этой битвы красоты.

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова вместе с группой Алексея Мишина с 1 июня приступит к тренировкам в Кисловодске, и онлайн-баттл наверняка добавит ей эмоций после рутины самоизоляции.

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина станет самой именитой участницей турнира, который проведут Фонд Росконгресс и «Телеспорт Меида». Алла Rusalochka называет себя в инстаграме самой медийной синхронисткой, и с этим сложно не согласиться. Только за время самоизоляции она показала в соцсетях свои купальники и рассказала, как ей пришлось выступать без него, сделала отличный ликбез о синхронном плавании, успешно попробовала себя в роли интервьюера, презентовала авторский курс тренировок и многое другое.

Чемпионка Европы-2020 в танцах, серебряный призер чемпионата мира-2019 Виктория Синицина вместе с партнером Никитой Кацалаповым пропустит первый сбор фигуристов в «Новогорске». «Решили не рисковать», – уточнил тренер спортсменов Александр Жулин.

Мария Шурочкина родилась в семье музыканта и продюсера Владимира Шурочкина, бывшего участника прогремевшей на всю страну поп-группы «Ласковый май». Ее сводная сестра – известная певица Нюша. Но Мария выбрала спорт и не прогадала – она победитель Олимпиады-2016, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

Чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова пропускает первый сбор из-за подготовки к ЕГЭ.

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина незаменимый участник в группе.

Вместе с Синициной, Бойко и Самодуровой в команде фигуристок выступит чемпионка мира-2019 среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина.

Пятикратная чемпионка мира Полина Комар ворвалась в сборную России по синхронному плаванию в этом олимпийском цикле.

Еще одна особенность турнира – дебют четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой в роли ведущей. Смотрите «Домашнюю суперлигу» 27 мая в 19:00 на Roscongress.org.