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Португалия - Сегунда не начался Фаренсе 0 Фейренсе 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 2' Монца 0 Кремонезе 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Парма 0 Беневенто 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 3' Лечче 0 Комо 0
Италия - Серия B 1-й тайм, 4' Реджина 0 Тернана 0
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Италия - Серия А 21:45 Салернитана 0 Рома 0
Италия - Серия А 21:45 Милан 0 Кальяри 0
Аргентина - Примера 21:45 Сентраль Кордо 0 Росарио Сентра 0
Аргентина - Примера 21:45 Альдосиви 0 Ланус 0
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29 августа 20:02

Елизавета Туктамышева: Это будет очень интересный сезон. Пока все идет по плану

Фигуристка рассказала о своей предсезонной подготовке.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о ходе подготовки к новому сезону.

«Это будет очень интересный сезон. Я сама в предвкушении. Пока все идет по плану, можете не переживать. Скоро уезжаем на открытые прокаты в Челябинск, и там уже можно будет посмотреть новые программы», - приводит слова Елизаветы «Матч ТВ».

Добавим, что Туктамышева - чемпионка мира, победительница европейского первенства, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала Гран-при сезона и чемпионка России. Занимает четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Наряду с Аленой Леоновой является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России (13 раз).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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