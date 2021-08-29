Елизавета Туктамышева: Это будет очень интересный сезон. Пока все идет по плану

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о ходе подготовки к новому сезону.

«Это будет очень интересный сезон. Я сама в предвкушении. Пока все идет по плану, можете не переживать. Скоро уезжаем на открытые прокаты в Челябинск, и там уже можно будет посмотреть новые программы», - приводит слова Елизаветы «Матч ТВ».

Добавим, что Туктамышева - чемпионка мира, победительница европейского первенства, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала Гран-при сезона и чемпионка России. Занимает четвертое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Наряду с Аленой Леоновой является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России (13 раз).