Фигуристка Трифонова высказалась о жестких методах работы Тутберидзе

Российская фигуристка Алиса Трифонова, занимавшаяся под руководством Анны Царевой, выразила свое мнение по поводу методов работы отечественного тренера Этери Тутберидзе.

– Я считаю, что, если множество учеников тренера вышли на высокий уровень, то это хороший наставник. Сама я у Тутберидзе не занималась и подробно не могу рассказать, так как все детали выясняются в ходе работы. Но я понимаю по своему тренеру, что там все делается очень жестко. Бывает, что могут и накричать на ученика – но от этого и приходит результат, – цитирует Трифонову «Газета.Ru».

Напомним, что под началом Тутберидзе тренируются такие фигуристки, как Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. С 2021 года она также тренирует пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова.