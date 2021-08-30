Фигуристка Трифонова объяснила, почему восхищается Трусовой

Российская фигуристка Алиса Трифонова поделилась мнением по поводу своей соотечественницы Александры Трусовой.

– Я очень уважаю всех фигуристок, потому что сама нахожусь в этой среде долгое время и понимаю, какого труда стоит выбраться туда и достигать таких вершин. Нужно просто жить на льду, чтобы так кататься. Возьмем для примера Трусову: даже если у нее иногда что-то не получается, на мой взгляд, она все равно заслуживает быть на первом месте, потому что выучить все четверные прыжки – это нечто. Для этого нужно невероятно потрудиться, – приводит слова Трифоновой «Газета.Ru».

Напомним, что 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира-2021 в Стокгольме, а также первенства Европы прошлого года в Граце. В данный момент фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.