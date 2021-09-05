Авербух ожидает объективных оценок на Олимпиаде в отношении российских фигуристов

Известный в фигурном катании хореограф Илья Авербух просит прекратить разговоры о том, что на Олимпиаде в Пекине российских фигуристок могут засудить, как это случилось в Токио в художественной гимнастике.

«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями. К тому же, в спортивных состязаниях никогда не бывает вечных чемпионов и доминантов. Все работают, все стремятся . Есть виды фигурного катания, в которых мы абсолютные фавориты — женское одиночное и парное; есть мужское одиночное катание, где мы совсем не фавориты. Я считаю, на ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок. Конкуренты у нас есть во всех видах, - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Победительница уронила элемент в одном из упражнений.

В Международную федерацию художественной гимнастики (FIG) был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В FIG не нашли ошибок у арбитров.

Добавим, что зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.