ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 20:21
автор: Максим Скороходов

Авербух ожидает объективных оценок на Олимпиаде в отношении российских фигуристов

Специалист просит не сравнивать его вид спорта с художественной гимнастикой.

Известный в фигурном катании хореограф Илья Авербух просит прекратить разговоры о том, что на Олимпиаде в Пекине российских фигуристок могут засудить, как это случилось в Токио в художественной гимнастике.

«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями. К тому же, в спортивных состязаниях никогда не бывает вечных чемпионов и доминантов. Все работают, все стремятся . Есть виды фигурного катания, в которых мы абсолютные фавориты — женское одиночное и парное; есть мужское одиночное катание, где мы совсем не фавориты. Я считаю, на ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок. Конкуренты у нас есть во всех видах, - приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, что на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,15 балла, завоевав золотую медаль в личном многоборье. Победительница уронила элемент в одном из упражнений.

В Международную федерацию художественной гимнастики (FIG) был отправлен запрос от ОКР с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Олимпиаде. В FIG не нашли ошибок у арбитров.

Добавим, что зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Елена Паутова завоевала серебро Паралимпиады в марафоне"Нефтехимик" нанёс поражение "Йокериту"Черышев и Смолов - в стартовом составе сборной России на матч с КипромЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин объяснил, почему футболисты сильно устали в матче с Кипром
«Он ведь не совсем отмороженный, так ведь?» Рэпер Горозия и звезды «Матч ТВ» схлестнулись по теме игры команды Карпина
В сети разгорелся скандал. Народ не сошелся в едином мнении по поводу игры сборной на Кипре.
Саммельвуо выиграл на глазах у отца. Как Россия победила финнов на чемпионате Европы по волейболу
В своем третьем матче европейского первенства в Тампере российская сборная уступила в первом сете хозяевам площадки, но затем выиграла три партии и одержала вторую победу на турнире.
Ферстаппен — снова лидер сезона. Как «Формула-1» вернулась в Нидерланды
«Плеймейкер» рассказывает о напряженной гонке в Зандворте, победу в которой на глазах у родной публики одержал Макс Ферстаппен.
Черчесов громил Кипр в гостях 5:0. Как тогда оценивать игру сборной России при Карпине?
Послесловие к отборочному матчу ЧМ-2022 Кипр – Россия (0:2).
Брансон задушил Тилла и бросил вызов Адесанье. Итоги UFC Vegas 36
В главном бою UFC Vegas 36 американец Дерек Брансон победил сабмишном британца Даррена Тилла. «Плеймейкер» рассказывает об этом и другом поединках бойцовского вечера в Лас-Вегасе.
«Второй тайм навел на размышления». Игнатьев — о победе России над Кипром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча Кипр - Россия (0:2) в рамках отбора к чемпионату мира.
Смолов всем все доказал. Как Россия обыграла в гостях Кипр
Наша команда одержала победу в гостевом матче над Кипром (2:0) и возглавила отборочную группу ЧМ-2022.
Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро
В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика