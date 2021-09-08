Кихира будет готовиться к олимпийскому сезону под руководством Орсера

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила о том, что проведет подготовку к зимней Олимпиаде-2022 в Торонте, где ее будет тренировать Брайан Орсер.

Напомним, что ранее спортсменка работала под руководством своей соотечественницы Миэ Хамады.

– Я очень рада начать подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине под началом Брайана Орсера, воспитавшего многих ведущих фигуристов мира. При этом крикетный клуб Торонто, где я буду тренироваться, является отличным место со всеми необходимыми для меня удобствами, – цитирует Кихиру Nikkan Sports.

Добавим, что с 2018 по 2020 год Орсер тренировал россиянку Евгению Медведеву. С 2012 года канадский специалист готовит к соревнованиям японца Юдзуру Ханю, ставшего уже двукратным олимпийским чемпионом.