Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что не хочет переезжать жить за границу.

«Думаю, я не смогла бы. Чувствую, что это не мое, что Россия мне ближе. Здесь все мои родственники, которых я очень люблю и ценю. Я бы очень скучала по ним», - приводит слова Загитовой «Комсомольская правда».

Добавим, что Загитова - олимпийская чемпионка-2018 в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, победительница первенства России.