Медведева - о возвращении Косторной и Трусовой к Тутберидзе: Хочется им пожелать побольше работать

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о возвращении Алены Косторной и Александры Трусовой к Этери Тутберидзе.

«Как я могу к этому отнестись? С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены. Это их дело. Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать», - приводит слова Медведевой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Косторная вернулась в «Хрустальный» после того, как не смогла попасть на мировое первенство, Трусова покинула школу Плющенко по истечению контракта, сама Медведева стала снова работать с Тутберидзе после двух лет тренировок с Брайаном Орсером, с которым не добилась, как и вышеуказанные фигуристки улучшения результатов.