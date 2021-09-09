Москвина - о приходе Тутберидзе в парное катание: Наши планы строятся без учета соперников

Российский тренер Тамара Москвина рассказала, с помощью чего будет соперничать с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые стали тренироваться у Этери Тутберидзе.

«Вообще-то, у наших пар существуют очень четкие планы работы не только со мной и Артуром (Минчуком - прим. ред.), но и с каждым из специалистов, которых в нашей команде достаточно много. И эти планы строятся без учёта того, кто из соперников от кого ушёл и к кому перешел», - приводит слова Москвиной RT.

Добавим, что у Москвиной тренируются действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие на мировом первенстве третьими.