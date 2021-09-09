Москвина советовалась с китайскими специалистами перед выбором музыки для своих пар

Российский тренер Тамара Москвина рассказала, что советовалась с лицами, знающими китайскую культуру, перед выбором музыки для своих пар.

«В Китае очень популярна и любима музыкальная классика. Но даже зная это, прежде чем сделать окончательный выбор в отношении той или иной постановки, я советовалась с китайскими специалистами, с китаистами нашего МИД, интересовалась у них, насколько известна в стране та музыка, о которой я веду речь, как она может быть воспринята. На основании этого мы и пришли к решению», - приводит слова специалиста RT.

Добавим, что у Москвиной тренируются действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие на мировом первенстве третьими.