Тамара Москвина: Мне не интересны прошлые титулы соперников

Российский тренер Тамара Москвина рассказала про анализ соперников своих пар.

«Стараемся отслеживать, кто как катается, какие поставлены программы, связки, заходы на элементы, куда движется развитие парного катания в целом. Одним словом, стараемся получить и переработать максимум самой разной информации. При этом мне не слишком интересно ориентироваться на то, кто и как выступал в прошлом, у кого именно катался, какие титулы завоевывал», - приводит слова специалиста RT.

Добавим, что у Москвиной тренируются действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие на мировом первенстве третьими.

Также напомним, что в следующем сезоне в феврале пройдет Олимпиада в Пекине.