Жулину нравится работать с Тутберидзе и Траньковым

Российский тренер Александр Жулин высказался о совместной работе с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковом для постановки программы российской спортивной паре Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Когда Этери Тутберидзе пригласила меня поставить Тарасовой и Морозову короткую программу, она сразу сказала, что ребятам очень нравится «Лунный свет» Дебюсси, и спросила меня, как я к этому отношусь. Мы решили попробовать. Мне очень понравилось, как все мы работали, как контактировали и с Этери, и с Максимом Траньковым, и со спортсменами, понравился результат. Просто потом, когда была поставлена произвольная программа, стало понятно, что обе получились в очень схожем ключе. Отсюда, собственно, и возникло решение сделать короткую программу более мощной, поменяв музыку», - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что Тарасова и Морозов перешли к Этери Тутберидзе по завершению прошлого сезона. До этого 47-летний специалист не работала в парном катании.

Добавим, что на прошлых Олимпийских играх в корейском Пхенчхане Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в командных соревнования, в то же время в выступлениях в спортивном парном фигурном катании россияне остались в шаге от медалей, заняв четвертое место.