Жулин заявил, что Синицина и Кацалапов на данный момент полностью не готовы к сезону

Александр Жулин, тренер российской танцевальной пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов, рассказал о готовности своих подопечных к новому сезону.

«На 50 процентов, поскольку у партнера была проблема со спиной. Эта травма обостряется у нас уже третий год подряд, причем именно на этапе предсезонной подготовки. Но потом спину удается закачать и проблема устраняется», - приводит слова Жулина RT.

Напомним, что в этом году фигуристы впервые выиграли чемпионат мира, который проходил в шведском Стокгольме.