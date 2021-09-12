Фигуристка Гербольдт считает Валиеву фаворитом олимпийского сезона

Российская фигуристка Катарина Гербольдт рассказала, кого считает фаворитом олимпийского сезона.

«Камила Валиева очень понравилась. Как всегда, очень изящно, тонко и стабильно - что не может не радовать. Полагаю, она для многих является фаворитом в этом сезоне», - приводит слова Катарины «Газета.ру».

Напомним, что по итогам сезона определятся участники предстоящей Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Добавим, Гербольдт - чемпионка России среди юниоров-2008, бронзовый призер первенства страны-2009. С весны 2010 по 2014 год выступала в парном катании с партнером Александром Энбертом. Мастер спорта России международного класса. Завершила карьеру в 2015-м.