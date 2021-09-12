Экс-фигуристка Попова: У Щербаковой есть способность раскрывать новые образы - это козырь

Бывшая фигуристка Бетина Попова поделилась мнением о новой короткой программе Анны Щербаковой.

«Я не скажу, что ее новая программа - это прямо эксперимент. Скорее, это козырь, который штаб Тутберидзе держал в рукаве. Они знали, что у Ани есть такая способность раскрывать разные образы и держали ее специально для олимпийского сезона, чтобы для всех это было неожиданностью», - приводит слова Бетины «Газета.ру».

Напомним, что по итогам сезона определятся участники предстоящей Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Добавим, Попова ранее выступала в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым и Юрием Власенко. С Юрием она стала двукратный серебряный призеркой первенства России среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовой медалисткой финала юниорской серии Гран-При 2014/2015. С Мозговым Бетина завоевала серебро Финала Кубка России (2017,2019).