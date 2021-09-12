Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в программе (видео)

Российская спортсменка Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

17-летняя фигуристка завершала контрольные прокаты сборной России, которые прошли 11 и 12 сентября в Челябинске. В произвольной программе Трусова выполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад «двойной аксель - тройной тулуп», четверной тулуп, каскад «четверной лутц - тройной тулуп», сольный четверной лутц, а также каскад «тройной лутц - ойлер - тройной сальхов». Все пять четверных прыжков спортсменка выполнила чисто.

Отметим, что фигуристка выступала под композицию из фильма «Круэлла».

Напомним, по завершении прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она третьей на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Кроме того, фигуристка выиграла два этапа Кубка России, а также завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Добавим, что в опубликованной 9 августа новой версии рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) лидирует российская фигуристка Анна Щербакова (2723 балла). Трусова (2392) расположилась на втором месте. Тройку лидеров замыкает Рика Кихира (2271) из Японии.