Жулин прокомментировал срывы в программе Валиевой во время контрольных прокатов

Чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал контрольный прокат фигуристки Камилы Валиевой в Челябинске.

«Что касается срыва Камилы Валиевой, то еще рано судить и делать выводы. Сейчас лишь сентябрь - на пике формы надо быть в декабре, январе и феврале. Сейчас это скорее какие-то физические недоработки, чем нервы», — приводит «Чемпионат» слова специалиста.

Добавим, что во время проката Валиева упала с четверного сальхова, потом провела четверной тулуп с неудачным выездом, выполнила другой элементов. Падением Камилы завершился и четверной тулуп.

Напомним, что 15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при минувшего сезона.