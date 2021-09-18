«Настоящее зло!» Медведева возмущена массовым убийством дельфинов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева возмутилась массовым истреблением атлантических белобоких дельфинов вблизи Фарерских островов.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» - написала фигуристка в своем инстаграме.

По информации ТАСС, 12 сентября охотники загнали на мелководье стаю белобоких дельфинов, а затем убили и разделали животных. Отмечалось, что во время охоты погибло рекордное число млекопитающих – 1428. На фоне этого инцидента правительство Фарерских островов столкнулось с возмущением местных жителей.

В августе Медведева сообщила, что из-за проблем со здоровьем не будет выступать в сезоне-2021/2022. Кроме того, фигуристка отметила, что с планами относительно дальнейшей спортивной карьеры определится в конце 2021 года.