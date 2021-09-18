Наталья Бестемьянова: Трусовой нужно что-то делать с акселем, иначе это ничем хорошим не закончиться

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic в США, где она выиграла короткую программу.

– Это очень плохой звонок! Она не попадет в последнюю разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает. Безусловно, Саша – талант, космос! Она моя любимая фигуристка, но нужно что-то делать с акселем. Иначе это ничем хорошим не закончиться, – цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александра Трусова лидирует по итогам короткой программы. Российская фигуристка получила от судей 74.75 балла.

Второе место после короткой программы занимает Ен Чон Пак (71,07 балла) из Южной Кореи. Тройку лидеров замыкает представительница США Габриэлла Иццо (63,93).

Добавим, что произвольную программу девушки представят в ночь на 19 сентября.