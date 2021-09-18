Тарасова осталась недовольна Трусовой, которая показала лучший результат в короткой программе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой, показавшей лучший результат в короткой программе на международном классическом турнире США в Норвуде.

«Трусова очень хорошо катается. Это плюс к тому, что она прекрасно прыгает. Но мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Понимаете? Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но! Трусова – это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все! Она это может», – сказала Тарасова «СЭ».

Российская фигуристка получила от судей 74.75 балла. Второе место после короткой программы занимает Ен Чон Пак (71,07 балла) из Южной Кореи. Тройку лидеров замыкает представительница США Габриэлла Иццо (63,93).

Добавим, что произвольную программу девушки представят в ночь на 19 сентября.