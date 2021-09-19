Наталья Бестемьянова: Конечно, ошибки у Трусовой были, но на сложнейших прыжках

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой на турнире U.S. International Classic в Норвуде (США).

Напомним, что 17-летняя спортсменка одержала победу на соревнованиях, набрав в общей сложности 216,80 баллов в короткой и произвольной программах.

– Конечно, ошибки у Трусовой были, но на сложнейших прыжках. Саша пролетела полмира после прокатов в Челябинске. Наверное, это сказывалось: смена времени, акклиматизация. В целом было видно, что Трусова в хорошей форме – докатала до конца, не устав. Неудачный прокат ударит по неуверенности? Трусова же не юная, начинающая спортсменка, она понимает, что это нарабатываемый опыт, – приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Добавим, что 11 и 12 сентября в Челябинске во время контрольных прокатов сборной России Трусова исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Таким образом, она стала первой фигуристкой в истории, кто смог достичь подобного достижения.