Плющенко назвал мужиком Гном Гномыча за выход на лед после перелома (видео)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал мужиком своего сына Александра (Гном Гномыч) за выход на лед после перелома руки.

Напомним, что 19 сентября Гном Гномыч сообщил о переломе лучевой кости руки, которую он получил во время игры в футбол.

«Ну вот как-то так сейчас! Ладно бы на льду сломал, так не обидно было. Поиграл в футбол, на воротах постоял! Приняли решение заниматься сейчас в лайт-режиме, чтобы совсем не потерять форму! На следующий день после перелома уже вышел на лед с одинарными прыжками! Мужик!» – написал Евгений в своем инстаграм.