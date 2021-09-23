Российский фигурист Кондратюк идет пятым после короткой программы

Российский фигурист Марк Кондратюк занял пятое место после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования проходят в Германии.

За свой прокат 18-летний спортсмен получил 81,48 балла, первым стал американец Винсент Чжоу (97,35), второе место у Адама Сяо Хим Фа из Франции (89,23), третье - у австралийца Брендана Керри ( 85,89)..

Попав в семерку участников отбора на Олимпийские игры по результатам двух программ, Кондратюк подтвердит право сборной России на три лицензии в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. В других видах у российских фигуристов уже есть три квоты.

Кондратюк в сентябре 2020 года впервые выступил на взрослом Кубке России. Фигурист является бронзовым призером чемпионата России 2021 года. Также Марк имеет звание мастера спорта России.

Турнир завершится 25 сентября, в субботу. Произвольная программа состоится в пятницу, 24 сентября.