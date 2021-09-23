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23 сентября 15:12
автор: Александр Бойченко

Российский фигурист Кондратюк идет пятым после короткой программы

Первое место занимает американец Винсент Чжоу.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял пятое место после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Соревнования проходят в Германии.

За свой прокат 18-летний спортсмен получил 81,48 балла, первым стал американец Винсент Чжоу (97,35), второе место у Адама Сяо Хим Фа из Франции (89,23), третье - у австралийца Брендана Керри ( 85,89)..

Попав в семерку участников отбора на Олимпийские игры по результатам двух программ, Кондратюк подтвердит право сборной России на три лицензии в мужском одиночном катании на Играх в Пекине. В других видах у российских фигуристов уже есть три квоты.

Кондратюк в сентябре 2020 года впервые выступил на взрослом Кубке России. Фигурист является бронзовым призером чемпионата России 2021 года. Также Марк имеет звание мастера спорта России.

Турнир завершится 25 сентября, в субботу. Произвольная программа состоится в пятницу, 24 сентября.

источник: «Советский спорт»
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