Тарасова считает, что в программе Трусовой удачно расположены прыжки

Российский и советский тренер Татьяна Тарасова ответила, стоит ли ее болельщикам переживать из-за падений Александры Трусовой.

«В фигурном катании падают даже те, кто вообще не делает сложных прыжков. Возьмите ведущих одиночников-мужчин: не каждый из них прыгнет в произвольной три четверных, а мы говорим о пяти. Конечно, надо понимать, что Саша идет в олимпийский сезон по абсолютному максимуму. Мне кажется, как я уже сказала, что прыжки в ее программе расположены очень удачно, а это главное. Значит, эту произвольную нужно просто накатать. Причем так, чтобы остальные соперницы, выходя на один лед с Сашей, понимали, что могут бороться только за второе место», - приводит слова Тарасовой RT.

Напомним, что сегодня Трусова выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Сызрани, опередив Елизавету Туктамышеву более чем 3,8 балла.

Добавим, что в прошлом сезоне Трусова стала бронзовым призером мирового первенства, тогда как Туктамышева была второй.