Трусова, снявшаяся с этапа Кубка Росии, посетит юбилей школы «Самбо-70»

Гендиректор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, о ближайших планах фигуристки Александры Трусовой.

Напомним, что ранее спортсменка снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани. Трусова выиграла короткую, опередив Елизавету Туктамышеву более чем на 3,8 балла.

«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», - цитирует «Чемпионат» Лайшева.

Добавим, что 50-летний юбилей школы «Самбо-70» пройдет 24 сентября в Государственном Кремлевском Дворце.