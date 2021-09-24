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24 сентября 10:27
автор: Владислав Корегин

Трусова не собиралась принимать участие в произвольной программе на этапе Кубка России в Сызрани

Фигуристка снялась с соревнований после короткой программы.

Российская фигуристка Александра Трусова не планировала выступать в произвольной программе на этапе Кубка России в Сызрани.

Как сообщает «Матч ТВ», в планах 17-летней спортсменки было участие лишь в короткой программе с целью отработки тройного акселя.

Напомним, по итогам короткой программы Трусова заняла первое место, набрав 74,53 балла. Идущая второй Елизавета Туктамышева уступила лидеру 3,87 балла. Тройку лучших замкнула Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа у женщин пройдет сегодня, 24 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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