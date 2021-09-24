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24 сентября 15:08
автор: Владислав Корегин

Жулин – о снятии Трусовой с Кубка России: Возможно, Тутберидзе решила, что незачем Сашу загонять

Фигуристка снялась с соревнований после короткой программы.

Известный российский тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу снятия Александры Трусовой с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани.

Ранее стало известно, что в планах 17-летней спортсменки было участие лишь в короткой программе с целью отработки тройного акселя.

– Я считаю, что тренер должен принимать решения, потому что только он знает, в каком состоянии его спортсмен находится. Возможно, Этери Георгиевна Тутберидзе подумала и решила, что незачем Сашу загонять. Может, ее нога беспокоит, может, еще что-то. Они правильно совершенно сделали, пусть Саша немного передохнет, – цитирует Жулина «Газета.Ru».

Напомним, что по итогам короткой программы Трусова заняла первое место, набрав 74,53 балла. Идущая второй Елизавета Туктамышева уступила лидеру 3,87 балла. Тройку лучших замкнула Вероника Яметова (65,49).

Произвольная программа у женщин пройдет сегодня, 24 сентября.

источник: «Газета.Ru»
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