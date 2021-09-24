Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России в Сызрани

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России, который проходит в Сызрани с 22 по 26 сентября.
Отметим, что 24-летняя спортсменка получила от судей 220,07 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место заняла Вероника Яметова, уступившая победительнице соревнований 30,82 балла. Тройку лучших замкнула Станислава Молчанова (178,22).
Добавим, что Туктамышева является чемпионкой мира-2015. На мировом первенстве 2021 года в Стокгольме фигуристка завоевала серебро.
источник: «Советский спорт»