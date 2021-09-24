Алина Загитова и другие звезды выступят на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание»

В шоу примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие звездные фигурситы. Шоу завершит соревновательную программу Кубка Москвы между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами.

В основе концепции гала-шоу лежит история о безграничных возможностях человека. В ее центре – многогранный образ сердца как «двигателя» отдельной личности и всего человечества в целом. Во время выступлений фигуристы донесут до зрителей весь спектр чувств, которые дарит нам сердце: от гнева и меланхолии до нежности и радости. В конце программы чувства придут в состояние гармонии – достигнув душевного равновесия, человек может совершать подвиги на пути к мечте.

Эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, кроме того, программу дополнит и выступление артистов различных жанров: акробатического, танцевального, вокального.

Во время мероприятия будут показаны эксклюзивные интервью с известными фигуристами и видео обращения от спортсменов к болельщикам. Всех желающих ждёт автограф-сессия.