Кондратюк подтвердил максимальную квоту России на Олимпиаду в Пекине

Марк Кондратюк подтвердил для сборной России третью квоту в мужском катании на Олимпиаду-2022 в Пекине.
После проката произвольной программы фигурист занял промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. Таким образом, россиянин не опустится ниже пятой строчки на соревнованиях. Кондратюк он обеспечил себе место в топ-7, которое было необходимо для подтверждения квоты.
Добавим, что Марк откатал произвольную программу без падений, получив от судей 159,58 балла. Его суммарный результат 241,06.
Отметим, что впервые с 2002 года на Олимпиаде выступят три российских фигуриста.
источник: «Советский спорт»